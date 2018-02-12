“السوق المالية السعودية” تصدر بيان تحذيري بخصوص العملات الرقمية المشفرة

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تابع موقع مصر 365 التحذير الذي أطلقته “هيئة السوق المالية السعودية” مساء أمس الأحد من المضاربة أو الاستثمار أو المشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية الإلكتروني بسبب أنها تنطوي على مخاطر كبيرة جداَّ.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صادر عنها مساء أمس أعلنت فيه أن المخاطر التي تنطوي عليها العملات الرقمية الإلكترونية مخاطرة خسارة رأس المال، ومخاطر التعرض لعمليات الاحتيال، والمخاطر السوقية التي ترتبط بالتذبذب العالي في أسعار العملات المشفرة الرقمية إلى جانب الضبابية حول طريقة تقييم هذه العملات.

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وشدد هيئة السوق المالية السعودية على صعوبة حماية المستثمرين في العملات الرقمية بسبب أنها خارجة عن السيطرة ولا تخضع لأي جهة رقابية داخل المملكة العربية السعودية، كما تضمن البيان التحذيري عن انتشار العروض الترويجية بالإضافة إلى الدعوات المنتشرة للترويج للاستثمارات بتلك الفئة من العملات الرقمية المشفرة.

كما ظهرت بالمملكة العربية السعودية مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت تروج لهذه الفئة من العملات الرقمية المستهدفة للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية إلى جانب زيادة تذبذب أداء العملات الرقمية المشفرة خلال الفترة السابقة وسجلت خسائر كبيرة.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن هذه الاستثمارات مرتبطة بالعديد من المخاطر من أهمها تذبذب أداء العملات الرقمية، وإمكانية التعرف لعمليات نصب واحتيال لعدم خضوعها لجهات رقابة تقوم بالإشراف والرقابة عليها وتحمي المستثمرين بها.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية أنها جهات حاصلة على ترخيص من أجل العمل في مجال الاستثمارات والمضاربات في العملات الرقمية المشفرة وتقوم بتوقع عقود تعد عقود وهمية وتطلب تحويل أموال لجهات مجهولة بالإضافة على المخاطر التشغيل التي سوف تنتج عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن السبب في التحذير من التعامل بالعملات الرقمية هي قلة المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه النوعية من الاستثمارات وعدم خضوعها إلى جهات رقابية إلى جانب صعوبة فهم المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه النوعية من الاستثمارات على الأفراد والمستثمرين على حد سواء مما يسهل تعرضهم لخسائر فادحة في رأس المال إلى جانب تعرضهم إلى عمليات الاحتيال والنصب بمثل تلك الممارسات.

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