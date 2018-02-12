البنوك المصرية ترفع سعر صرف “الدولار” وتصدر شهادات ادخارية جديدة

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تابع موقع مصر 365 قيام بعض من البنوك المصرية الخاصة بزيادة متوسط سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” مقابل العملة المصرية “الجنيه” خلال بداية التعاملات المالية المصرفية خلال اليوم الموافق الاثنين الثاني عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بعد أيام من تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وقد سجل سعر البيع حوالي 17,75 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الشراء فقد سجل 17,65 جنيه.

وقد سجل سعر بيع الدولار الأمريكي في “بنك القاهرة” التابع للقطاع الحكومي 17,71 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الشراء فقد سجل حوالي 17,61 جنيه، وقد ثبت سعر البيع والشراء للدولار الأمريكي في بنك مصر والبنك الأهلي خلال التعاملات المصرفية اليوم فقد سجل سعر البيع 17,68 جنيه أما سعر الشراء فقد سجل 17,58 جنيه، وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في باقي البنوك المصري سجل البيع 17,70 جنيه أما بالنسبة إلى سعر الشراء فقد سجل 17,60 جنيه.

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وقد أعلن مسؤول مصرفي في بنك مصر أن بعض من البنوك المصري تدرس خلال الفترة الحالية العمل على إصدار شهادة ادخارية جديدة بعوائد دورية لبعض شرائح في المجتمع المصري تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” والذي طلب من الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة توفير آليات للعمل على تأمين عمال اليومية.

وقد أعلن نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي عن حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد المرتفع عشرين في المئة والتي تسمى باسم شهادة طلعت حرب والتي بلغت مائة وتسعين مليار جنيه مصري ومدتها سنة ونصف تقريباً، و الشهادات ذات العائد ستة عشر في المئة والتي يطلق عليها اسم “شهادة القمة” والتي سجلت حوالي ستين مليار جنيه مصري.

وقد أعلن عاطف المغربي عن توقعه بخفض أسعار الفائدة على هذه الشهادات خلال الفترة القادمة وخصوصاً بعد تعافي الاقتصاد في الدولة المصرية وتراجع معدلات نسبة التضخم الاقتصادي.

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