طريقة الحصول على قرض للتمويل العقاري من 3 بنوك مصرية

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يقدم موقع مصر 365 خلال هذا التقرير كيفية الحصول على تمويل عقاري من خلال ثلاثة من البنوك المصرية حيث سيتم عرض قيمة القرض المالية إلى جانب فترات السداد والأقساط والشروط إلى جانب عرض المستندات المطلوب توافرها من أجل الحصول على قرض للحصول على وحدة سكنية عقارية بكل سهولة.

بنك مصر

يقوم بنك مصر بتقديم تمويل عقاري للأفراد من الفئات التالية أصحاب المهن الحرة سواء من الأنشطة الصناعية أو الخدمية أو التجارية، وكذلك الموظفين، وتصل قيمة القرض إلى ثلاثة مليون جنيه مصري، ويتم سداد قيمة القرض على ثمانية عشر شهراً.

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يعمل بنك مصر على إتاحة ثلاثة برامج للتمويل وهي كالتالي برنامج تعد بتحويل الراتب الشهري أو القسط الشهري على البنك مباشرة بنسبة تمويل تصل إلى ثمانين في المئة من قيمة الوحدة السكنية وتصل مدة سداد القرض إلى خمسة عشر سنة بشرط إلا يقل داخل الراغب في الحصول على القرض عن ألف وخمسمائة جنيه، وإلا يتعدى الحد الأقصى للقسط الشهري عن قيمة أربعين في المئة من راتب الشخص الراغب في الحصول على القرض.

واشترط بنك مصر ألا تتجاوز مدة سداد القرض عن خمسة وستين عاماً كحد أقصى لمدة السداد، بشرط إلا يتجاوز تاريخ نهاية سداد أقساط القرض مع تاريخ انتهاء خدمة الراغب في الحصول على القرض.

أما بالنسبة إلى المستندات المطلوبة للحصول على القرض من بنك مصر فهي تتمثل في مستندات ملكية مسجلة وخالية من الحقوق العينية للغير في حالة إذا كانت الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري، إلى جانب صورة من رخصة البناء أو التصريح بالبناء، وشهادة من مصلحة الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك مع ما يثبت سداد الضرائب العقارية، وتقديم شهادة تصرفات عقارية لمدة خمسة عشر عاماً، مع تقديم أي مستند إضافي يتم طلبه من قبل إدارة الشؤون القانونية للبنك.

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أما في حالة إذا كانت الوحدة العقارية غير قابلة للتسجيل فيشترط بنك مصر تقديم عقد ملكية الأرض المسجلة من خلال الشهر العقاري وتكون خالية من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص مع محضر استلام قطعة الأرض، وصورة من رخصة المباني، ومستند من الضرائب العقارية يفيد تسديد الضرائب بالكامل مع تكليف العقار باسم المالك والاطلاع على تصرفات عقارية عن العقار لمدة خمسة عشر عاماً.

ويشترط بنك مصر أيضا في الاطلاع على موافقة تكون صادرة عن الجهة البائعة أو جهاز المدينة على نقل الملكية للمستفيد، ورهن الوحدة السكنية لصالح البن في حالة الشراء من الجهات الحكومية، ومع تقديم الرسومات الهندسية للوحدة السكنية، والاطلاع على شهادة صادرة عن الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفة في البناء.

وفي حالة عدم تسجيل الوحدة السكنية فيشترط هنا البنك على توفير عقد للوحدة السكنية مع الاطلاع على صورة طبق الأصل لرخصة البناء أو أي مستندات يتم طلبها من قبل الإدارة القانونية التابعة للبنك.

أما بالنسبة للمستندات الخاصة بالعميل الراغب في الحصول على القرض فهي كالتالي صورة من بطاقة الرقم القومي بتاريخ ساري، مع الاطلاع على شهادة حديثة من مفردات الدخل الشهري للعميل لم يمر عليها شهرين، والاطلاع على إيصال مرافق حديث بالعنوان الذي يقيم فيه العميل لم يمضي عليه ثلاثة أشهر، مع تقديم خطاب تعهد من جهة العمل لتحويل الراتب الشهري إلى البنك.

أما بالنسبة إلى البنك الثاني الذي يقدمه بنك مصر هو برنامج إثبات الدخل بنسبة تمويل تصل إلى خمسة وسبعين في المئة من قيمة الوحدة العقارية، وتصل فترة السداد على خمسة عشر عاماً، وفي هذا الحالة يشترط البنك على منح القرض لمن لا يقل دخله عن ألفين جنيه شهراً، ولا يتعدى الحد الأقصى لقيمة القسط الشهري عن أربعين في المئة من الراتب الشهري، والحصول على الحد الأقصى لاستحقاق سداد القرض على خمسة وستين عاماً لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ آخر قسط للقرض على انتهاء خدمة العميل، وفي هذه البرنامج يتم تقديم نفس المستندات والبيانات سالفة الذكر.

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أما البرنامج الثالث للتمويل الذي يقدمه بنك مصر هو برنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية وفي هذه البرنامج تكون نسبة التمويل حوالي سبعين في المئة من قيمة الوحدة العقارية وتصل مدة سداد القرض على خمسة عشر عاما وتكون الشروط لمنح القرض للعميل كالتالي إلا يقل الدخل الشهري للعميل عن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري، والحد الأقصى للقسط الشهري نسبة لا تتعدى عن أربعين في المئة من الدخل الشهري للعميل والحد الأقصى لسداد القرض خمسة وستين عاماُ بشرط عدم تجاوز تاريخ استحقاق أخر قسط شهري للقرض تاريخ انتهاء خدمة العميل.

بنك التعمير والإسكان

يعمل بنك التعمير والإسكان على تقديم قروض إلى عملائه من أجل شراء أو بناء أو تشطيب أو ترميم الوحدات العقارية سواء كانت الوحدات العقارية سكنية أو سياحية أو تجارية أو إدارية على أن تكون قيمة التمويل حوالي ثمانين في المئة من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، وتصل نسبة التمويل إلى ستين في المئة في حالة تمويل الوحدات السياحية والوحدات التي يتم شراؤها بواسطة الأجانب.

ويقوم بنك التعمير والإسكان على تحديد سعر الوحدة السكنية عن طريق خبراء للتقييم العقاري مع منح تمويل بضمان “الرهن العقاري” للوحدة السكنية وتكون نسبة الخصم الشهري لقيمة قسط القرض حوالي أربعين في المئة من دخل العميل الشهري، وتبلغ قيمة سداد القرض على عشرين عاماً.

أما بالنسبة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة من العميل الخاصة بالوحدة السكنية المراد تمويلها يشترط توفير عقد الوحدة السكنية أو عقد تخصيصها أو عقد ترخيص الوحدة، مع مقايسة للأعمال التقديرية في حالة التشطيب أو بناء أو الترميم للوحدة العقارية.

أما بالنسبة إلى المستندات الخاصة من العميل الراغب في الحصول على قرض تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بتاريخ ساري، وإيصال مرافق حديث أو عقد تمليك للوحدة العقارية أو عقد إيجار الوحدة، مع بيانات مفردات دخل العميل من جهة العمل التابع لها، وتقديم موافقة من جهة العمل من أجل تحويل الراتب أو المعاش إلى البنك.

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وفي حالة كانت الراغب في الحصول على القرض من بنك التعمير والإسكان من أصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية فعليه أن يقدم مستخرج حديث من السجل التجاري، مع صورة من البطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر، مع شهادة بالموقف الضريبي والتأميني، وشهادة بدخل العميل يتم إعدادها من قبل المحاسب القانوني.

البنك التجاري الدولي “سي أي بي”

يقدم البنك التجاري الدولي سي إي بي قرض للتمويل العقاري بقيمة مالية تبدأ من مائة وعشرين ألف جنيه وتصل إلى خمسة مليون جنيه مصري، على أن يقوم البنك بتمويل قيمة ثمانين في المئة من قيمة الوحدة العقارية على أن يتم سداد قيمة القرض على مدة عشرين سنة، ويبدأ سن المقترض من واحد وعشرين عاماً على سن ستين عاماً للموظفين، وسن أصحاب المهن الحرة والأعمال سن خمسة وستين عاماً.

على أن يتم تقديم المستندات التالية صورة بطاقة رقم قومي بتاريخ ساري، مع إيصال حديث لأحد المرافق، في حالة تحويل الراتب يتم مخاطبة جهة العمل التابع لها العميل من أجل الحصول على بيانات بمفردات المرتب، أما في حالة عدم تحويل الراتب يتم مخاطبة جهة العمل بمفردات راتب العميل فقط وتقديم كشف حساب بنكي شخصي عن آخر ستة أشهر.

أما بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة والأعمال فيتم تقديم كشف حساب بنكي شخصي أو كشف حساب باسم الشركة عن آخر ستة أشهر، مع تقديم صورة حديثة من السجل التجاري لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو تقديم شهادة مزاولة المهنة الحرة، مع صورة من البطاقة الضريبية، وشهادة حديثة بالموقف الضريبي تكون صادرة عن محاسب قانوني.

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