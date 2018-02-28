اسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية

اسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر وفقا لأحدث الأسعار المتداولة في السوق المصري، ننقل لحضراتكم أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، من خلال متابعة مستمرة لأي تغير يحدث بأسعار مواد البناء في الأسواق المحلية و نستعرضها مع حضراتكم على النحو التالي:

 

اسعار الحديد اليوم في مصر

النوع السعر بالجنية
سعر حديد عز 12105
سعر حديد الدخيلة 12105
سعر حديد المصريين 11905
سعر حديد بشاي 12075
سعر حديد العتال 12055
سعر حديد عطية 12055
سعر حديد المراكبي 11955
سعر حديد المعادي 11905
سعر حديد الجيوشي 11855
سعر حديد العشري 11855
سعر حديد مصر استيل 11905

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

النوع سعر الطن بالجنية
اسمنت المسلح 910
اسمنت النصر 875
اسمنت المهندس 945
اسمنت التعمير 870
اسمنت أسيك 835
اسمنت حورس 835
اسمنت الممتاز 840
اسمنت أسوان 840
اسمنت سيناء 875
اسمنت الفاخر 880
اسمنت السويس 890
اسمنت طرة 890
اسمنت حلوان 890
اسمنت مصر بني سويف 885
اسمنت السويدي 890
اسمنت البرج 785
اسمنت الفهد 805