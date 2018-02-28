اسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر وفقا لأحدث الأسعار المتداولة في السوق المصري، ننقل لحضراتكم أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، من خلال متابعة مستمرة لأي تغير يحدث بأسعار مواد البناء في الأسواق المحلية و نستعرضها مع حضراتكم على النحو التالي:

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اسعار الحديد اليوم في مصر

النوع السعر بالجنية سعر حديد عز 12105 سعر حديد الدخيلة 12105 سعر حديد المصريين 11905 سعر حديد بشاي 12075 سعر حديد العتال 12055 سعر حديد عطية 12055 سعر حديد المراكبي 11955 سعر حديد المعادي 11905 سعر حديد الجيوشي 11855 سعر حديد العشري 11855 سعر حديد مصر استيل 11905

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

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النوع سعر الطن بالجنية اسمنت المسلح 910 اسمنت النصر 875 اسمنت المهندس 945 اسمنت التعمير 870 اسمنت أسيك 835 اسمنت حورس 835 اسمنت الممتاز 840 اسمنت أسوان 840 اسمنت سيناء 875 اسمنت الفاخر 880 اسمنت السويس 890 اسمنت طرة 890 اسمنت حلوان 890 اسمنت مصر بني سويف 885 اسمنت السويدي 890 اسمنت البرج 785 اسمنت الفهد 805