اسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر وفقا لأحدث الأسعار المتداولة في السوق المصري، ننقل لحضراتكم أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، من خلال متابعة مستمرة لأي تغير يحدث بأسعار مواد البناء في الأسواق المحلية و نستعرضها مع حضراتكم على النحو التالي:
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اسعار الحديد اليوم في مصر
|النوع
|السعر بالجنية
|سعر حديد عز
|12105
|سعر حديد الدخيلة
|12105
|سعر حديد المصريين
|11905
|سعر حديد بشاي
|12075
|سعر حديد العتال
|12055
|سعر حديد عطية
|12055
|سعر حديد المراكبي
|11955
|سعر حديد المعادي
|11905
|سعر حديد الجيوشي
|11855
|سعر حديد العشري
|11855
|سعر حديد مصر استيل
|11905
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
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|النوع
|سعر الطن بالجنية
|اسمنت المسلح
|910
|اسمنت النصر
|875
|اسمنت المهندس
|945
|اسمنت التعمير
|870
|اسمنت أسيك
|835
|اسمنت حورس
|835
|اسمنت الممتاز
|840
|اسمنت أسوان
|840
|اسمنت سيناء
|875
|اسمنت الفاخر
|880
|اسمنت السويس
|890
|اسمنت طرة
|890
|اسمنت حلوان
|890
|اسمنت مصر بني سويف
|885
|اسمنت السويدي
|890
|اسمنت البرج
|785
|اسمنت الفهد
|805
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