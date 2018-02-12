اسعار الحديد ومواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد باسعار الأسمنت في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تبايناً ملحوظاً، حيث توقع خبراء انخفاض في أسعار الحديد في الفترة القادمة، وخاصة بعد أن تم افتتاح حقل ظهر.
وفي الأشهر الماضية سجل الحديد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وقد تم الإعلان عنها من قبل مصانع الحديد، وتأتي هذه الزيادة الملحوظة بعد ارتفاع الأسعار التي مرت بها أسواق البليت في السوق العالمي.
ويقدم موقع مصر 365 قائمة أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق المصرية هي كالآتي:
|الصنف
|سعر الطن بالجنيه
|حديد المصريين
|12200
|حديد عز
|12300
|حديد بشاي
|12200
|حديد الجارحي
|12200
|حديد الجيوشي
|12200
|الحديد في شركة “العتال”
|12200
|حديد عطية
|12200
|حديد “مصر ستيل”
|12200
|حديد المراكبي
|12100
|حديد العشري
|12100
كما شهد ارتفاع ملحوظ لأسعار الأسمنت اليوم، وذلك من بعد ما تراجع سعره في الفترة الماضية، كما شهدت الأسواق تراجع في البناء من قبل بعض المقاولين والمقبلين على تشطيب شققهم السكنية، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في كل ما يلزم مواد البناء و سعر الحديد، وكل هذه الأمور أدت إلى انخفاض وتراجع حجم المبيعات.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
|الصنف
|سعر الطن بالجنيه
|أسمنت التعمير
|838
|أسمنت حلوان
|843
|السويس للأسمنت
|843
|أسمنت “المخصوص”
|843
|أسمنت المسلح
|855
|أسمنت أسيك
|840
|أسمنت العسكري
|823
|أسمنت السويدي
|850
|أسمنت المهندس
|860
بينما شهدت أسعار الجبس استقرار، بعد ما ارتفعت أسعاره في أواخر الشهر الماضي، حيث استقرت اسعار الجبس منذ 3 أشهر بعد ما تراجع الدولار ، والدولار الجمركي حيث سجل وقتها 16 جنيهاً، أن هذا القرار كان له أثر كبير في استقرار الأسعار في هذه الفترة.
اسعار الجبس اليوم في مصر
|الصنف
|سعر المصنع بالجنيه
|سعر المستهلك
|جبس سيناء
|600
|750
|جبس السويس
|600
|700
|جبس الدولية
|650
|750
|جبس القومية
|750
|850
أسعار الطوب اليوم في مصر
النوع
سعر الطن بالجنيه
الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم
4750
|الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سم
3855
|الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم
650
|الطوب الطفلي 25×12×6.5 سم
520
|الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم
570
|الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سم
950
الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سم
860
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