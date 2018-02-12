اسعار الحديد ومواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد باسعار الأسمنت في مصر

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت تبايناً ملحوظاً، حيث توقع خبراء انخفاض في أسعار الحديد في الفترة القادمة، وخاصة بعد أن تم افتتاح حقل ظهر.

وفي الأشهر الماضية سجل الحديد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وقد تم الإعلان عنها من قبل مصانع الحديد، وتأتي هذه الزيادة الملحوظة بعد ارتفاع الأسعار التي مرت بها أسواق البليت في السوق العالمي.

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ويقدم موقع مصر 365 قائمة أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق المصرية هي كالآتي:

الصنف سعر الطن بالجنيه حديد المصريين 12200 حديد عز 12300 حديد بشاي 12200 حديد الجارحي 12200 حديد الجيوشي 12200 الحديد في شركة “العتال” 12200 حديد عطية 12200 حديد “مصر ستيل” 12200 حديد المراكبي 12100 حديد العشري 12100

كما شهد ارتفاع ملحوظ لأسعار الأسمنت اليوم، وذلك من بعد ما تراجع سعره في الفترة الماضية، كما شهدت الأسواق تراجع في البناء من قبل بعض المقاولين والمقبلين على تشطيب شققهم السكنية، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في كل ما يلزم مواد البناء و سعر الحديد، وكل هذه الأمور أدت إلى انخفاض وتراجع حجم المبيعات.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

الصنف سعر الطن بالجنيه أسمنت التعمير 838 أسمنت حلوان 843 السويس للأسمنت 843 أسمنت “المخصوص” 843 أسمنت المسلح 855 أسمنت أسيك 840 أسمنت العسكري 823 أسمنت السويدي 850 أسمنت المهندس 860

بينما شهدت أسعار الجبس استقرار، بعد ما ارتفعت أسعاره في أواخر الشهر الماضي، حيث استقرت اسعار الجبس منذ 3 أشهر بعد ما تراجع الدولار ، والدولار الجمركي حيث سجل وقتها 16 جنيهاً، أن هذا القرار كان له أثر كبير في استقرار الأسعار في هذه الفترة.

اسعار الجبس اليوم في مصر

الصنف سعر المصنع بالجنيه سعر المستهلك جبس سيناء 600 750 جبس السويس 600 700 جبس الدولية 650 750 جبس القومية 750 850

أسعار الطوب اليوم في مصر

النوع سعر الطن بالجنيه الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم 4750 الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سم 3855 الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم 650 الطوب الطفلي 25×12×6.5 سم 520 الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم 570 الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سم 950 الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سم 860

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