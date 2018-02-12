اسعار الحديد ومواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد باسعار الأسمنت في مصر

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
اسعار الحديد ومواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد باسعار الأسمنت في مصر
أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تبايناً ملحوظاً، حيث توقع خبراء انخفاض في أسعار الحديد في الفترة القادمة، وخاصة بعد أن تم افتتاح حقل ظهر.

وفي الأشهر الماضية سجل الحديد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وقد تم الإعلان عنها من قبل مصانع الحديد، وتأتي هذه الزيادة الملحوظة بعد ارتفاع الأسعار التي مرت بها أسواق البليت في السوق العالمي.

ويقدم موقع مصر 365 قائمة أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق المصرية هي كالآتي:

الصنفسعر الطن بالجنيه
حديد المصريين12200
حديد عز12300
حديد بشاي12200
حديد الجارحي12200
حديد الجيوشي12200
الحديد في شركة “العتال”12200
حديد عطية12200
حديد “مصر ستيل”12200
حديد المراكبي12100
حديد العشري12100

كما شهد ارتفاع ملحوظ لأسعار الأسمنت اليوم، وذلك من بعد ما تراجع سعره في الفترة الماضية، كما شهدت الأسواق تراجع في البناء من قبل بعض المقاولين والمقبلين على تشطيب شققهم السكنية، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في كل ما يلزم مواد البناء و سعر الحديد، وكل هذه الأمور أدت إلى انخفاض وتراجع حجم المبيعات.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

الصنفسعر الطن بالجنيه
أسمنت التعمير838
أسمنت حلوان843
السويس للأسمنت843
أسمنت “المخصوص”843
أسمنت المسلح855
أسمنت أسيك840
أسمنت العسكري823
أسمنت السويدي850
أسمنت المهندس860

بينما شهدت أسعار الجبس استقرار، بعد ما ارتفعت أسعاره في أواخر الشهر الماضي، حيث استقرت اسعار الجبس منذ 3 أشهر بعد ما تراجع الدولار ، والدولار الجمركي حيث سجل وقتها 16 جنيهاً، أن هذا القرار كان له أثر كبير في استقرار الأسعار في هذه الفترة.

اسعار الجبس اليوم في مصر

الصنف سعر المصنع بالجنيه سعر المستهلك
جبس سيناء 600 750
جبس السويس 600 700
جبس الدولية 650 750
جبس القومية 750850

أسعار الطوب اليوم في مصر

النوع

سعر الطن بالجنيه

الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم

4750

الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سم

3855

الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم

650

الطوب الطفلي 25×12×6.5 سم

520

الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم

570

الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سم

950

الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سم

860

اقرأ أيضاً: وزارة المالية: 5 مؤشرات جديدة على تحسن الإقتصاد المصري