الكويت تُمدد وديعتها في البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار

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أعلنت دولة الكويت خلال الساعات القليلة الماضية عن موافقتها بخصوص عملية تمديد الوديعة الخاصة بها لدى البنك المركزي المصري، حيث تصل قيمة الوديعة إلى ملياري دولار أمريكي.

حيث جاءت تصريحات عدد من المصادر الحكومية تشير إلى تلك الموافقة، والتي صدرت من دولة الكويت بخصوص تمديد الوديعة لدى البنك المركزي باعتبارها جاءت في إطار المفاوضات التي تمت بين البلدين.

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حيث قامت الكويت في 2013 بإيداع وديعة في البنك المركزي المصرية بقيمة 2 مليار دولار، وكانت من المقرر أن تنتهي هذا العام.

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