المالية تكشف عن تراجع عائد سندات الخزانة في طرح الاثنين

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أعلنت وزارة المالية خلال البيانات الأخيرة التي قامت بالإعلان عنها عن التراجع الملحوظ في قيمة العائد على سندات الخزانة المطروحة في الفترة الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري، والتي قام بها نيابة عن وزارة المالية.

حيث أعلنت تقارير المركزي الخاصة بالطرح، أن 14.438% كانت قيمة المتوسط التي سجله العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات، في حين أن قيمة أقل عائد قد سجلت نحو 14.00% وقيمة أعلى عائد قد سجلت نحو 14.72%، وقد تم خلال الطرح تغطية العطاء بنحو 2.5 مرة.

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وأضاف المركزي أيضا أن نحو 13.871% كانت قيمة المتوسط الذي سجله العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، حيث بلغت قيمة أقل عائد نحو 13.55 % وقيمة أعلى عائد سجلت 13.871%، وقد تم تغطية العطاء نحو 1.5 مرة.

وقد قام المركزي أمس الاثنين بطرح سندات خزانة حكومية وذلك بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة 2.25 مليار جنيه، حيث سجلت قيمة الطرح الأول وفقا لتصريحات المركزي نحو 1.25 مليار جنيه، وكان هذا خاص بالسندات أجل 5 سنوات، بينما وصلت قيمة الطرح الثاني مليار جنيه، وذلك خاص بالسندات أجل 10 سنوات.

وأضافت التقارير أيضا، أن قيمة العجز المتوقعة في الموازنة العامة بالنسبة للعام المالي الحالي تعادل 370 مليار جنيه، حيث يقوم المركزي بالعمل على سد قيمة العجز من خلال إجراءات الطرح التي يقوم بها بالنسبة للسندات وأدوات الدين، والتي يقوم بطرحها بالنيابة عن وزارة المالية.

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