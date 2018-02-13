الاستثمار العقاري : لابد من الإسراع في ميكنة الخدمات الحكومية

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أعلن عضو شعبة الاستثمار العقاري، المهندس “محمد البستاني” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن وجود العديد من القوانين والتي قام بوصفها بأنها متضاربة، حيث أضاف أنه يوجد نحو 85 ألف قانون وقرار لابد من إعادة النظر فيهم من جديد وذلك بسبب تضاربهم.

وذلك البستاني خلال التصريحات أنه يوجد الكثير من المشروعات التي يتم تعطيلها، وذلك بسبب وجود أكثر من جهة سيادية وحكومية تتدخل في المشروع الواحد، وذكر على سبيل المثال قيام المستثمر بسداد قيمة الأراضي المطروحة لمشروعات استثمارية سياحية لأكثر من جهة حكومية.

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حيث ذكر أيضا النزاعات الكثيرة الموجودة بين الأجهزة الحكومية والجهات المختلفة، ولذا فقد أكد البستاني خلال التصريحات التي قام بها على ضرورة العمل على ميكنة كافة الخدمات الحكومية، وكذلك تفعيل الجهات الإلكترونية، والتي تقلل من ضرورة اللجوء إلى التعامل مع الموظف وبالتالي تساهم في حل الكثير من المشكلات من بينها مشكلة الفساد.

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