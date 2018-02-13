صافي مديونية بنك الاستثمار القومي يعادل 252 مليار جنيه

Advertisements

وصل إجمالي الدين العام المحلي إلى قيمة 3 تريليون و160 مليار جنيه، ويعادل هذا نحو 91.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي 2017.

وقد ذكر البنك المركزي خلال أحدث التقارير التي قام بنشرها، أن نحو 85% من قيمته تعتبر مستحقة على الحكومة ونحو 8% خاصة ببنك الاستثمار القومي، بينما ترجع نسبة ال7 % المتبقية إلى الهيئات العامة الاقتصادية.

Advertisements

هذا وقد أشارت التقارير أيضا إلى نحو 222.3 مليار جنيه باعتبارها صافي مديونية الهيئات العامة للاقتصاد، وبالتالي فإن قيمة الارتفاعات التي شهدتها تعادل 118.6 مليار جنيه.

كما وصلت قيمة صافي المديونية لبنك الاستثمار القومي إلى نحو 252.7 مليار جنيه، وذلك مطروحا من المديونية البيئة للبنك وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية، حيث سجل ارتفاع بقيمة 21.3 مليار جنيه.

اقرأ أيضا :