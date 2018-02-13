النفط يرتفع في السوق العالمية بنحو 2% مع هبوط الدولار

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن ارتفاع النفط بقيمة 2%، وكان هذا كما ذكرته الوكالة تعويضا عن أكبر انخفاض شهدته الأسعار خلال أسبوع واحد فقط على مدار العامين الماضيين، وذلك وسط استقرار الأسهم العالمية خلال الفترة الحالية.

وذكرت الوكالة أيضا مرور العقود الآجلة الخاصة بخام البرنت بارتفاع بقيمة 95 سنت، وبالتالي وصل البرميل الواحد إلى قيمة 63.74 دولار وذلك بعد ارتفاع بقيمة 2%، بينما وصل قيمة الارتفاعات التي طرأت على الخام الأمريكي في غرب تكساس إلى نحو 1.03 دولار وبالتالي فإن نسبة الارتفاع عادلت 1.8% ليصل سعره إلى 60.23 دولار.

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الجدير بالذكر أن أكثر ما ساعد عملية دعم النفط وجعله أقل تكلفة هو التراجع الذي طرأ على قيمة الدولار الأمريكي، وذلك مع تسعير الخام بالعملة الأمريكية، فكان لابد من انخفاض بالأسعار.

ومع الاستقرار الذي شهدته قيمة الأسهم الأوروبية والتي اتجهت بشكل طفيف ناحية المكسب، فإنه يوجد عدد من السلع الأولية الأخرى التي ارتفعت أسعارها خلال تعاملات السوق الأمريكية ومنها الذهب والنحاس.

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