“الملا” يكشف عن تفاصيل طرح النوع الجديد من المنتجات البترولية “بنزين 95”

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مسؤولة في وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن بداية طرح نوع جديد من الوقود وهو “بنزين 95” داخل الأسواق المصرية، حرصاً من المسؤولين في الحكومة المصرية على العمل على تطوير منظومة العمل الخاصة بالوقود والمنتجات البترولية.

وأكد المصادر المسؤولة في وزارة البترول والثروة المعدنية بأن الفترة القادمة قد تشهد العديد من التغيرات من أجل أن تصل إلى أفضل وضع لها، وقد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا” أن النوع الجديد من البنزين يعد مطور وسوف يتم طرحه في أسواق الدولة المصرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق يوم الثلاثاء.

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وأعلن طارق الملا أن بنزين 95 هو نوع محسن من البنزين يأتي في إطار رغبة الحكومة المصرية في إعطاء فرصة للمواطنين في الدولة المصرية من أجل أن يختار النوع المفضل لديه من بنزين 95، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن البنزين المطور بنزين 95 سوف يتم طرحه من قبل العديد من العلامات التجارية ولكن بنفس السعر.

وشدد طارق الملا أن الفترة الجارية تشهد العديد من التغييرات والتطورات على مستوى تطوير الخدمات الخاصة بتوصيل الوقود والمنتجات البترولية إلى المواطن داخل الأراضي المصرية، وأكد أن البنزين الجديد الذي سيتم طرحه اليوم في الأسواق المصرية تم إضافة عدة محسنات عليه لتضمن للمواطن المصري جودة أفضل مع معدلات استهلاك أقل داخل السيارة.

أما بالنسبة إلى الزيادة المتوقع إدراجها على أسعار المنتجات البترولية والوقود داخل الأسواق المصرية أعلن طارق الملا أن إدراج الزيادة لن يتم بدون سابق إنذار ولابد من سبق الأمر بالعديد من المقدمات، وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل تام مع الجدول الزمني والذي يتوقع أن يتم إدراج الزيادة على الوقود والمنتجات البترولية خلال السنة المالية القادمة.

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