“البنوك الحكومية المصرية” ترفع سعر صرف الدولار الأمريكي

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تابع موقع مصر 365 قيام البنوك الحكومية المصرية برفع متوسط سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” مقابل العملة المصرية “الجنيه” مع بداية تعاملات اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، بعد انخفاض في سعر صرف الدولار الذي دام خلال الفترة السابقة.

متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

عاد من جديد سعر صرف الدولار الأمريكي في الصعود بعد موجة من الهبوط الطفيفة نفي سعر صرف العملة الأمريكي أمام الجنيه داخل أسواق الصرافة المصرية، وقد أعلن “البنك الأهلي المصري” والذي يعد أكبر بنك حكومي في الدولة المصرية عن رفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بواقع قرش واحد فقط حيث سجل سعر البيع 17,69 جنيه، أما سعر الشراء فقد سجل 17,59 جنيه.

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أما في “بنك القاهرة” فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أيضا حيث سجل سعر بيع الدولار الأمريكي 17,73 جنيه، وسعر الشراء سجل 17,63 جنيه، أما سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر فقد سجل سعر الشراء 17,68 جنيه، وسعر البيع 17,58 جنيه.

أما في البنوك الخاصة في أسواق الصرافة المصرية فقد زاد سعر الدولار الأمريكي حيث عرض بنك أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق، وبنك كريدي أجريكول أعلى سعر للدولار حيث سجل سعر البيع 17,65 جنيه، وسعر البيع 17,75 جنيه.

وأعلنت الحكومة المصرية عن توقعها أن يكون هناك تراجع ملموس في سعر صرف الدولار الأمريكي بعد نمو الاحتياطي النقدي مع العمل على زيادة التدفقات الاستثمارية، وقد زاد احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي إلى 38,209 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يناير حيث سجل احتياطي النقد الأجنبي المصري أكبر زيادة شهرية منذ شهر يوليو السابق لعام 2017.

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