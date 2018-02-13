الترخيص لأول شركة لتداول العملات الرقمية المشفرة

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تابع موقع مصر 365 حصول “شركة ريجال آر إيه م د م س” التابعة إلى شركة ريجال أسيتس على ترخيص صادر من قبل “مركز دبي للسلع المتعددة” من أجل السماح لها بالتجارة في مجال العملات الرقمية الإلكترونية المشفرة لتصبح بذلك أو شركة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على ترخيص من أجل المشاركة في تجارة العملات الرقمية الإلكترونية.

وأعلن “مركز دبي للسلع المتعددة” في بيان صادر عنه اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 من حصول “شركة ريجال آر إيه” على ترخيص يسمح لها بتخزين العملات الرقمية الإلكترونية مثل عملة البيتكوين وعملة الايثريوم وغيرها من العملات الرقمية الأخرى في خزينة قائمة في مقر مركز دبي للسلع المتعددة.

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وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة أن الخزينة التابعة لـ”شركة ريجال آر إيه م د م س” سوف تكون غير متصلة بشبكات الإنترنت وغيره من الأجهزة المادية و مؤمنة بشكل كامل في مقابل قيمتها السوقية ضد الكوارث الطبيعية و القرصنة والسرقة على أن يتم تداول السلع الرقمية بعملة البيتكوين.

وتعد السرقات الإلكترونية من أشد الأخطار التي يتعرض لها المتعاملين في البيتكوين، واتضح خطر السرقات الإلكترونية بعدما تم السرقة على نحو خمسمائة وثلاثين مليون دولار من خلال سوق المال الياباني خلال شهر يناير السابق لعام 2018، وكذلك السرقة التي تعرض لها شركة أم تي جوكس والتي تعد أكبر سرقة تمت من خلال العملات الرقمية المشفرة.

وهناك العديد من التحذيرات التي يتم إطلاقها في جميع أنحاء العالم حول مخاطر التعامل بالعملات الرقمية المشفرة والتي سوف تظل إلى حد بعيد خارج مظلة التنظيم والرقابة، مما يسهل التعرض لعمليات الاحتيال والنصب والسرقة الإلكترونية.

كما أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي خلال هذا الأسبوع أنها سوف يتم وضع قواعد من أجل إقامة بورصات لتداول العملات الرقمية المشفرة مما يدل على اتجاه دول الإمارات إلى السماح بتطوير تداولات العملات الرقمية في وقت قريب، والدليل على ذلك حصول شركة ريجال آيه إر على ترخيص لتداول العملات الرقمية بالإمارات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة قائلاً “استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعطيل وربط الأسواق والصناعات والعملاء الجدد هو في صلب خطة مركز دبي للسلع المتعددة طويلة الأجل للنمو الاستراتيجي”.

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