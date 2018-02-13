فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2018 وطريقة السداد عبر “خدمة فوري”

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تابع موقع مصر 365 عن إعلان “الشركة المصرية للاتصالات” عن تقديم خدمة للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي على مواقع الإنترنت، حيث تقوم الشركة بمنح العميل مهلة زمنية من أجل القيام بسداد فاتورة التليفون الأرضي وتصل مدتها حوالي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الفترة.

ويتم الاستعلام عن ميعاد الاستحقاق المحدد لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي ليتحول بها التليفون من خدمة الاستقبال والارسال إلى خدمة استقبال المكالمات التليفونية فقط وبعدها يتم قطع الخدمة عن العميل لحين قيامه بسداد قيمة الفاتورة المستحقة.

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وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن الاستعلام عن طريق موقعها على الإنترنت لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وتعد “الشركة المصرية للاتصالات” من أكبر بل وأضخم شركات الاتصالات في الدولة المصرية وهي الشركة الوحيدة العاملة في مجالات خدمات التليفون الأراضي، تحاول الشركة جاهدة أن تقوم كل ما هو جديد من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عملائها، ومن أهم تلك الخدمات هي سداد فاتورة التليفون بأكثر من طريقة دفع مختلفة.

حيث يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي عبر خدمات فوري التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو عن طريق سداد قيمة الفاتورة من خلال مواقع الإنترنت عن طريق الفيزا كارت.

كيفية دفع الفاتورة عن طريق خدمة فوري

هناك عدة خطوات من أجل دفع فاتورة التليفون الارضي عن طريق خدمة فورية هو اختيار شركة المصرية للاتصالات ثم الضغط على دفع فواتير التليفون الأرضي، ثم بعدها يتم إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بتسديد قيمة الفاتورة بعد كتابة كود المحافظة التابع لها، وفي حال سوف يتم ظهور اسم صاحب التليفون الأرضي وقيمة الفاتورة ثم الضغط على الدفع عن طريق الفيزا ليتم بذلك دفع قيمة فاتورة التليفون الارضي عن طريق خدمة فوري.

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