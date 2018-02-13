7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال نهاية تعاملاتها اليوم

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سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، في سبعة بنوك وذلك خلال نهاية تعاملاتها، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك الأخرى.

حيث ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي قرشاً واحداً، ليسجل 16,60 للشراء، و 17,70 جنيه للبيع في نهاية تعاملات هذا المساء، مقابل 17,59 جنيه للشراء، وسجل 17,69 جنيه للبيع، في بداية تعاملات هذا الصباح.

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كما رفع بنك القاهرة سعر الدولار الامريكي ليصل إلى 17,65 جنيه للشراء، مقابل 17,75 جنيه للبيع بارتفاع قدره قرشين، حيث سجل في بداية تعاملاته اليوم 17,63 جنيه للشراء، و 17,73 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فرفع سعر الدولار الأمريكي ثلاثة قروش، ليصل إلى 17,63 جنيه للشراء، و 17,73 جنيه للبيع، وذلك مقابل 17,60 جنيه للشراء، و 17,70 جنيه للبيع في تعاملات صباح اليوم.

كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي في بنك التجاري الدولي CIB بقيمة أربعة قروش، ليسجل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، مقابل 17.60 جنيه للشراء و17,70 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 17,66 جنيه للشراء، و 17,76 جنيه للبيع، وذلك مقابل 17,65 جنيه للشراء، و 17,75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ارتفاعاً قدرة 1 قرش ليصل إلى 17,65 جنيه للشراء، و 17,75 جنيه للبيع، وذلك مقابل 17,64 جنيه للشراء، و 17,74 جنيه للبيع.

أما عن البنك العربي الإفريقي فقد سجل الدولار الأمريكي 17,63 جنيه للشراء، و 17,73 جنيه للبيع، هذا مقابل 17,61 للشراء، و 17,71 للبيع.

بينما استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر وسجل 17,58 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع.

أما عن تعاملات الدولار في بنك قناة السويس فارتفع أيضاً مسجلاً 17,66 جنيه للشراء، و 17,76 للبيع.

واستقر الدولار في بنك البركة عند أسعار بداية تعاملاته ليسجل 17,65 جنيه للشراء، و 17,75 للبيع.

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