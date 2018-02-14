الدولار يستقر خلال تعاملات اليوم في 10 بنوك أمام الجنيه

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تابع موقع مصر 365 خلال منتصف تعاملات اليوم الموافق الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري ، استقرار سعر الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه” في عشرة بنوك عند نفس المستويات التي تم تسجيلها مساء أمس الثلاثاء .

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك التالية “بنك البركة، وبنك كريدي أجريكول، وبنك القاهرة” عند سعر 17,75 للبيع، و 17,65 جنيه للشراء، أما في بنك العربي الإفريقي وبنك الإسكندرية فقد سجل سعر بيع الدولار الأمريكي 17,73 جنيه وسعر الشراء 17,63.

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كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي عند سعر البيع 17,74 جنيه، أما سعر الشراء فقد سجل 17,64 جنيه، أما بالنسبة لسعر صرف العملة الأمريكية فقد سجل سعر البيع في البنك الأهلي المصري حوالي 17,70 جنيه، وسعر الشراء سجل 16,60 جنيه، وفي بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل سعر البيع حوالي 17,76 وسعر الشراء سجل 17,66 جنيه، وقد حافظ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر على نفس مستوى تعاملات أمس فقد سجل سعر البيع 17,68 جنيه، أما سعر الشراء فقد سجل 17,58 جنيه.

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