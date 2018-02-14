“الأهلي المصري” يصدر بيان عن أرباحه خلال 2017 بقيمة 13,4 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أرباح “البنك الأهلي المصري” خلال تعاملات المالية عن العام السابق 2017 بعد أن تم خصم قيمة الضرائب بنسبة مئوية تصل إلى ثمانية في المئة سجلت حوالي 13,4 مليار جنيه مصري بحسب البيان الذي صدر عن البنك اليوم الموافق يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وقد أعلن البيان الصادر عن “البنك الأهلي المصري” أن البنك قد قام بعقد اجتماع للجمعية العمومية في مقر البنك المركزي المصرية بهدف اعتماد القوائم المالية له خلال السنة المالية السابق والتي انتهت خلال شهر يونيو لعام 2017.

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وبحسب البيان الصادر عن البنك الأهلي المصري فإن البنك قد حقق نتائج مميزة جداّ في تمويل المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة بنسبة مئوية تصل إلى خمسة وأربعين في المئة نمواً في إجمالي “محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة” لتسجل 35,7 مليار جنيه مصري خلال شهر يونيو لعام 2017 إذا ما تم مقارنتها مع عام 2016 والذي سجلت فيه 24,5 مليار جنيه.

وأشار البيان الصادر عن البنك أن “محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة” قد تضمن تمويل بقيمة عشرة مليارات جنيه مصري في إطار المبادرة التي تم تفعيلها مع “البنك المركزي المصري” من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر لنحو 11 ألف عميل.

وقد قام “البنك الأهلي المصري” بتمويل عدد من الشركات الكبرى بقروض مالية خلال تعاملات العام السابق 2017 بقيمة سجلت حوالي 156,7 مليار جنيه مصري لتسجل إجمالي قيمة المحفظة إلى 325,3 مليار جنيه مصري خلال تعاملات نهاية يونيو السابق لعام 2017.

وأوضح بيان البنك الأهلي المصري أن البنك قد احتل المركز الأول كأفضل مؤسسة مالية وبنكية في سوق الصرافة على مستوى قارة إفريقيا في مجال القروض المشتركة التي قادم البنك الأهلي المصري كوكيل أو كمسوق للتمويل خلال العام السابق 2017 بناء على البيانات والمعلومات التي أعلنتها “مؤسسة بلومبرج العالمية”.

وأعلن البنك الأهلي المصري أنه يعمل دائما على إطلاق منتجات وخدمات مصرفية ومالية جديدة مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة من قبل البنك بالفعل والعمل على توسع مجال الصرافة الإلكترونية من أجل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع المصرية.

وقد قام البنك الأهلي المصري بطرح “شهادة بلادي” بعملة أجنبية وهي “الدولار الأسترالي” بخلاف ما تم طرحة من شهادات استثمارية بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو وبالدولار الأمريكي للعمل على تلبية جميع احتياجات عملاء البنك من المصريين في الخارج والعمل على جذب شرائح أكبر من العملاء وهم شريحة المصريين المقيمين والعاملين في الخارج.

وأوضح البنك الأهلي المصري على ارتفاع قيمة الودائع المالية خلال عام 2017 حيث سجلت 861,7 مليار جنيه مصري بدلاً من 303 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو السابق، وأضاف البنك أنه قد نجح في إجراءات تسويات مالية للعملاء الغير منتظمين بقيمة سجلت حوالي 6,6 مليار جنيه مصري.

وأعلن البنك الأهلي المصري أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك قد انخفضت بشكل كبير لتسجل 2,1% خلال يونيو السابق لعام 2017 بدلاً من 2,3% في عام 2016، وأعلن البنك أنه قد قام بتعين ألف وخمسمائة موظف جديد في إطار تحقيق الخطط التوسعية في البنك والعمل على خلق كوادر بشرية جديدة.

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