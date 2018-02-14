الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية قبيل بيانات التضخم

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سجل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء تراجع أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات مع ترقب بيانات التضخم، واستمرار تقلبات أسواق الأصول الخطرة.

حيث سجل اليورو تراجع أمام العملة الخضراء ” الدولار ” بنحو 0.2% ليصبح 1.2372 دولار، وسجل انخفاض أمام الين عند أقل مستوى في سنتين بنسبة 0.4% ليصبح 107.38 بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% أمام الدولار ليصبح 1.3905، وتراجع أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% ليصبح 0.9332 فرنك.

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ومازالت أسواق الأصول الخطرة تشهد تراجع في الأداء على الرغم من انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية مقارنة بنظيرتها في أوروبا وآسيا التي تعاني من القدرة على المحافظة على الاستقرار.

وينتظر المستثمرون الإفصاح اليوم عن بيانات معدل التضخم ومبيعات التجزئة في أمريكا بكل شغف بسبب تأثيرها الشديد على القرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص سعر الفائدة.

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