“المركزي” يعلن عن تراجع معدلات التضخم بنسبة 17% خلال يناير 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان التحليل الشهري لمعدلات التضخم الاقتصادي الصادرة عن “البنك المركزي المصري” في نهاية شهر يناير السابق لعام 2018، حيث أعلن التحليل أن معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية قد سجل نسبة مئوية تصل إلى سبعة عشر في المئة خلال شهر يناير السابق بسبب الأوضاع النقدية التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة من أجل العمل على تقليل مؤشرات التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية.

وقد سجلت معدلات تضخم أسعار جميع السلع الغذائية مؤشر هبوط لأول مرة منذ شهر يناير للعام الأسبق 2016، بسبب الانخفاض في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، وأضاف التحليل الشهري إلى استمرار بعض من التضخم الاقتصادي المحدود في أسعار عدد قليل من السلع الغذائية داخل الأسواق المصرية.

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وقد تراجعت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية للشهر الثالث بمعدلات سجلت نسبة انخفاض بقيمة 2,87%، في حين ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بمعدلات سجلت 2,44%، مع ارتفاع أسعار الخدمات المحددة إدارياً إلى جانب أسعار بعض من السلع بنسبة سجلت 0,46%، كما ارتفعت أسعار البيض والجبن بنسبة مئوية تصل إلى نسبة 2,60%، ونسبة 1,47% على التوالي.

وفي حين استقرت أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق المصرية خلال شهر يناير السابق لعام 2018، بعد أن تراجعت خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017، كما سجلت أسعار الدواجن انخفاض وإن كان انخفاض ضئيل جدا بنسبة تصل إلى 0,03%، وظلت أسعار السلع الغذائية دون إجراء أي تغيير يذكر، في حين ارتفعت أسعار الدهون والزيوت بنسبة 0,65% خلال شهر يناير السابق لعام 2018.

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