زيادة أسعار البطاطس والبرتقال والملوخية وتراجع أسعار الموز والرمان بسوق العبور

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تابع موقع مصر 365 زيادة في أسعار البطاطس وكذلك الملوخية والخيار والسبانخ إلى جانب ارتفاع أسعار البرتقال أبو سرة وأسعار الكوسة في زيادة تتراوح ما بين خمسة وعشرين إلى مائة قرش في الكيلو الواحد خلال رصد أسعار الخضروات اليوم داخل سوق العبور التجاري إذا ما تم مقارنتها مع أسعار أمس.

وتراجعت أسعار الموز وكذلك البرتقال البلدي والفلفل الرومي والرومان، فيما استقرت أسعار الباذنجان والطماطم والفاصوليا والليمون البلدي و أسعار اليوسفي مسجلة نفس أسعار التعاملات التجارية أمس.

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وقد سجلت أسعار الخضروات والفواكه للجملة اليوم التالي سعر الطماطم ما بين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس ما بين 1,75 جنيه على 2,75 جنيه بزيادة قدرها خمسة وعشرين قرشاً، اما بالنسبة إلى أسعار الكوسة فقد تراوح السعر ما بين اثنين جنيه إلى 3,75 جنيه بزيادة خمسة وعشرين قرشاً في الكيلو.

أما سعر كيلو السبانخ فقد ارتفع بقيمة خمسين قرشاً مسجلا ما بين اثنين جنيه إلى ثلاثة جنيهات ونصف، أما بالنسبة على سعر الخيار البلدي فقد ارتفعت بقيمة خمسين قرشاً في الكيلو مسجلا ما بين اثنين جنيه إلى ثلاثة جنيه، أما سعر الملوخية فقد زاد بقيمة جنيه في الكيلو مسجلاً ما بين خمسة جنيه إلى ثمانية جنيه للكيلو الواحد.

وقد سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين اثنين جنيه ونصف إلى أربعة جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي ما بين 5,80 جنيه إلى 7 جنيه بانخفاض خمسة وعشرين قرشاً، أما الفلفل البلدي فقد ارتفع سعر بقيمة خمسين قرشاً مسجلا ما بين ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات ونصف، وسعر الفاصوليا فقد سجل سعر الكيلو ما بين عشرة جنيهات إلى أحد عشر جنيه في الكيلو الواحد.

أما بالنسبة إلى أسعار الفواكه فكانت كالتالي سعر الموز البلدي ما بين خمسة جنيهات وربع إلى ستة جنيهات وربع بتراجع خمسة وعشرين قرشاً، أما بالنسبة إلى سعر الرمان فقد سجل ثماني جنيهات إلى عشرة جنيهات بانخفاض جنيه في الكيلو الواحد، وسعر الجوافة تراوح سعر الكيلو ما بين أربعة جنيهات إلى ستة جنيه ونصف للكيلو، وسجل سعر الليمون البلدي تراوح سعر الكيلو ما بين خمسة إلى سبعة جنيهات، أما سعر اليوسفي فقد تراوح سعر الكيلو ما بين اثنين إلى أربعة جنيهات ونصف.

وارتفع سعر البرتقال أبو سرة بقيمة خمسين قرشاً مسجلاً 2,5 جنيه إلى 5,5 جنيه، أما سعر البرتقال السكري فقد سجل ما بين ثلاثة جنيهات ونصف إلى أربعة جنيهات ونصف.

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