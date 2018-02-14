المالية: ارتفاع معدلات نمو إيرادات الدولة المصرية بنسبة 38% وانخفاض العجز الكلي

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تابع موقع مصر 364 عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل من أجل استعراض التقرير النصف سنوي للعام المالي الجاري 2017/ 2018 اليوم الموافق الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وأعلن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة الدكتور “محمد معيط” قائلاً “إن العجز الأولى انخفض من نسبة مئوية ثلاثة في المئة إلى نسبة 1,1%، كما انخفضت قيمة العجز الكلي من نسبة خمسة في المئة إلى نسبة 4,4%”.

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وأوضح الدكتور محمد معيط خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم في مقر “مجلس الوزراء المصري” أن معدلات النمو الاقتصادي في إيرادات جمهورية مصر العربية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري قد سجلت نسبة مئوية تصل إلى ثمانية وثلاثين في المئة، وقد تم تحقيق 302,5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017/ 2018 مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق 2016/ 2017 بقيمة إجمالية بلغت 219,8 مليار جنيه مصري.

وأعلن الدكتور محمد معيط قائلاً “الحصيلة الضريبية لجمهورية مصر العربية قد سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018 قيمة إجمالية تقدر بحوالي 248,8 مليار جنيه مصري”، وأضاف أن معدلات النمو في إيرادات الضرائب قد سجلت 61%.

أشار الدكتور محمد معيط أن الاستثمارات في الأسواق المصرية قد سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري أربعة وثلاثين مليار جنيه مصري، إما قورنت بمعدلات الاستثمارات خلال العام السابق الذي سجلت فيه سبعة وعشرين مليار جنيه مصري.

أكد الدكتور محمد معيط أن الاستثمارات التي يتم تمويلها من الباب السادس من موازنة الدولة المصرية بنسبة زيادة تقدر بحوالي خمسة وتعشرين في المئة، وأضاف أن معدلات الفوائد على المصروفات قد سجل 173,2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو تقدر بحوالي ثمانية وعشرين في المئة.

أوضح الدكتور محمد معيط أن مؤشرات الأجور خلال النصف الأول من العام المالي الجاري قد سجلت مائة وأربعة عشر مليار جنيه مصري بزيادة ستة في المئة، وأضاف قائلاً “إن مؤشرات الأجور بلغت العام الماضي 107,6 مليار جنيه مصري”.

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