نائب وزير المالية ينفي التصريحات المعلنة عن إجراء إعفاءات ضريبية للعاملين

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تابع موقع مصر 365 نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية “عمرو المنير” ما تم نشره على لسانه خلال الاجتماع الذي تم عقده من قبل “لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية” حول قيام وزارة المالية المصرية بإعداد تعديلات على “قانون ضرائب الدخل” يتم من خلال منح إعفاءات ضريبية جديدة للعاملين في الدولة وغيرهم من العاملين.

وأعلن عمرو المنير قائلاً “هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عني على الإطلاق”، وأضاف أنه خلال محاضرة له بلجنة الضرائب والجمارك التابعة للغرفة الأمريكية اقتصر حديثه فقط على التعديلات الكبيرة التي تم إجراؤها على “قانون ضرائب الدخل” والتي تم إصدارها خلال عام 2005 حتى أصبح القانون يحتاج إلى تغيير شامل.

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وأعلن عمرو المنير أنه يؤكد أيضا بسبب وجود أولويات تشريعية هامة خلال الفترة الراهنة تقوم بها وزارة المالية المصرية، فإن إجراء أي تغيير على “قانون ضرائب الدخل” قد لا يحدث إلا خلال العام القادم 2019، من أجل العمل على مواكبة التغيرات العالمية التي يتم إجراؤها في مجال الضرائب على المستوى العالمي، وما يتم ظهوره وانتشاره من الأنشطة الاقتصادية الإلكترونية الرقمية التي يتم إجرائها في جميع أنحاء العالم والتي تستوجب تطورات اقتصادية وتشريعية أيضا داخل الدولة المصرية، وشدد أنه لم يتطرق لأي تصريحات عن إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة المصرية وغيرهم من العمال الأخريين.

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