الحكومة تفرض رسوم جمع القمامة على جميع محافظات الجمهورية

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صرح الدكتور”خالد فهمي” والذي يشغل منصب وزير البيئة، على أنه سوف يتم تحصيل رسوم علي جمع القمامة من جميع محافظات الجمهورية.

و”مقابل خدمة” هو الإسم الذي أطلق على هذه التشريع وذلك وفق تشريع جديد تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وحتى هذا الوقت الحالي يرفض مجلس الوزراء أن يعلن عن المبلغ الذي يتضمنها هذا التشريع الجديد.

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كما أشار “فهمي” بشأن الرسوم التي سوف يتم تطبيقها على هذا المشروع الجديد أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، أنه حتى هذا الوقت يتم دراسة قيمة الرسوم، وكيفية سدادها، وعند الانتهاء من الدراسة سوف يتم إرسالها إلى البرلمان حتى يتم التصويت عليها.

وعند الموافقة على مشروع القانون الجديد، سوف تطبق الحكومة المصرية النظام الجديد لجمع المخلفات في 4 محافظات وهي كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، وقنا.

وأكد “فهمي” أيضا تمت الموافقة على مشروع قانون إدارة وتدوير المخلفات، وتم إحالته إلى وزارة العدل وأعطت الوزارة فترة 15 يوماً حتى تشير إلى بعض الملاحظات بالمشروع، وسوف يحصل على هذه العملية سواء أكان جمعها أم نقلها أي شركة أو قطاع خاص أم عام.

وقد وافق مجلس الوزراء العناصر الأساسية للمخلفات الصلبة والتي تشمل المخلفات الصناعية، والطبية والزراعية.

كما أشار أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 20% من المخلفات لتوليد الكهرباء، و 60% من المخلفات يتم إعادة تدويرها مرة أخرى.

كما أكد وزير البيئة على أنه تم حصر كميات القمامة، في حوالي 23 محافظة ، وباقي 4 محافظات أخرى يتم حصر الكميات بها، حتى يطبق البرنامج خلال 5 سنوات وسوف تتضمن المرحلة الأولى الجيزة والقاهرة، والإسكندرية ومحافظة القليوبية، وقامت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع خطة عاجلة تمولها وزارة المالية لبدء المشروع في المناطق الأكثر تلوثاً.

وأنهي حديثه حول الشركة القابضة، حيث أكد أنه سيتم تحديد مؤسسين هذا المشروع وهم بنك مصر والبنك الأهلي والإستثمار القومي وأيضاً شركة المعادي للانشاءات، وأشار إلى أنه سوف يتم توقيع بروتوكول صباح يوم الخميس حتى يتم تأسيس الشركة.

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