يونيو المقبل موعد طرح مناقصة لتوريد عدادات كودية من قبل القابضة للمياه

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أعلن رئيس شركة القابضة لمياه الشرب، المهندس “ممدوح رسلان” أن الشركة تقوم خلال الفترة الحالية بعمل حصر شامل لطلبات تركيب عدادات المياه الجديدة، والتي تقدم بها المواطنين وكذلك احتياجات المواطنين، حيث تقوم الشركة بتلك الإجراءات استعدادا للمناقصة الجديدة التي ستقوم بطرحها بين الشركات المتخصصة في عملية توريد عدادات كودية جديدة.

وأضاف رسلان خلال التصريحات التي قام بها، أن يونيو القادم سيكون موعد طرح المناقصة الجديدة، وذلك وفقا للتوقعات التي كونها رسلا طبقا للمعطيات الحالية.

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هذا كما أشار رسلان خلال التصريحات كذلك إلى بدء عملية تركيب عدادات كودية للمياه في عدد 9 من شركات المياه التابعة للمحافظات المختلفة، وكان على رأس تلك المحافظات كما ذكر رسلان المنيا والإسكندرية والدقهلية.

كما أكد كذلك إلى هدف الشركة والذي تسعى لتحقيقه خلال الفترة القادمة، حيث تقوم الشركة خلال العام الجاري بالعمل على تلبية طلبات المواطنين، وذلك من خلال تركيب نحو 245 ألف عداد.

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