المالية توضح حقيقة إجراء تعديلات على ضرائب الدخل

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كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير النقاب عن إجراء الوزارة تعديلات على قانون ضرائب الدخل بمنح إعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالحكومة أو غيرهم.

وقد نفي المنير في تصريحات وكالة أنباء الشرق الأوسط هذه الأنباء مؤكدا على عدم صحتها وأنها لم تصدر اطلاقا من الوزارة موضحا أنه خلال محاضرته بلجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية وضح التعديلات الكثيرة التي أجريت على قانون الدخل الصادر في 2005 وخاصة أنه أصبح يحتاج إلى إجراء تغيير شامل به.

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وأوضح أن لدي وزارة المالية أولويات تشريعية مهمة للغاية في الوقت الراهن، وأن إجراء تغيير في قانون ضرائب الدخل قد لا يجري إلا مع قدوم عام 2019 بهدف مزامنة التغييرات العالمية التي حدثت في مجال الضرائب على مستوى العالم، وما يشهده العالم من انتشار الأنشطة الاقتصادية الرقمية والتطورات بالحياة الاقتصادية والتشريعية في مصر.

وأضاف المنير مشددا أنه لم يتحدث من قريب أو بعيد عن أى إعفاءات للعاملين بالحكومة أو غيرهم.

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