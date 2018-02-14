أسعار الأسمنت تواصل ارتفاعها في مصر وتراجع باسعار الحديد

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في الأيام الماضية خفضت شركات الحديد سعر الطن، بينما قامت شركات الأسمنت بزيادة أسعار الأسمنت، وخاطبت جميع وكلائها لبيع الأسمنت بزيادة سعره للمستهلك النهائي وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

حيث أكد “تامر عفيفي” والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “النجم ستيل” أنه تم خفض أسعار طن الحديد من قبل الشركات الاستثمارية ل يتراوح بين 11550 ، 11600 جنيه، أما كان سعره في الأسبوع الماضي 11700 جنيه للطن.

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وأشار أيضاً أن شركة المعادي ستيل وطنطا وبيانكو، تطرح سعر طن الحديد الواحد بحوالي 11550 جنيه، أما حديد الجيوشي يبيع بسعر 11600 جنيه للطن، ويطرح الكومي الطن بحوالي 11750 جنيه.

مؤكداً على أن تراجع مبيعات الحديد بقيمة تصل إلى 40% في الوقت الحالي، أما في الشهر الماضي تراجعت بنسبة 70%، مشيراً على أن المبيعات في حالة ركود شديد.

كما أكد أن سعر الطن للمستهلك، في المصانع الاستثمارية، قد وصل إلي 11800 – 11900 جنيها، ويتراوح بين 12100 – 12150 جنيها للمصانع الكبرى.

ومن جهة أخري أكد “عبدالعزيز قاسم “والذي يشغل منصب سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الأسمنت قامت بإبلاغ موزعيها هذا الأسبوع بزيادة 10 جنيهات فى سعر الطن للمستهلك، ليصل سعره إلى 890 جنيها.

كما أشار أن الشركات بدأت زيادات الأسعار الأسمنت للمستهلك، بواقع 10 جنيهات للطن الأسبوع الماضى، ومثلها هذا الأسبوع على التوالي.

مؤكداً إلى أن سعر الطن «تسليم المصنع» من الشركات تصل إلى 950 جنيها، بينما تقوم الشركات بإجراء تسويات مع الوكلاء.

وأكد أن نسبة المبيعات في محافظة القاهرة والإسكندرية في حالة جيدة جداً، أما محافظات الوجه البحري والصعيد تشهد حالة انخفاض شديد للمبيعات.

مشيراً إلى أنه في بداية الشهر القادم سوف تشهد نسبة المبيعات نقلة كبيرة وجيدة،وذلك لبدء تنفيذ عقود الاستثمار والمقاولون.