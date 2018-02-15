اسعار مواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد لأسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم, شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً جديداً لليوم الخامس على التوالى، وذلك نتيجة للإقبال عليه خلال الفترة القليلة الماضية رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق المصرية.

بينما استقرت أسعار الحديد والطوب الاسمنتى والطفلى وأسعار الجبس، وتختلف اسعار الاسمنت والحديد من محافظة لأخرى وذلك حسب تكلفة النقل، ونستعرض مع حضراتكم جداول بكافة اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء خلال تعاملات اليوم.

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اسعار الاسمنت اليوم في مصر

اسم المنتج جنيه مصرى العربية للأسمنت المسلح 868 اسمنت بورتلاند طرة 868 القومية للأسمنت الفاخر 863 اسمنت سيناء 820 مصر للأسمنت «قنا» 838 العربية للأسمنت «النصر» 838 اسمنت السويدى 868 اسمنت القومية «التوفير» 640 اسمنت حلوان «الواحة» 648

اسعار الحديد اليوم في مصر

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المنتج السعر ( ألف جنيه) حديد عز 12.100 حديد بشاي 12.070 المصريين 11.900 الجيوشى 11.800 مصر ستيل 11.800 العتال 12000 المراكبي 11.900 عطية 12000 العشري 11.800

اسعار الجبس اليوم في مصر

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المنتج السعر (بالجنيه) جبس سيناء 695 جبس البلاح 600 جبس السويس 500 جبس الدولية 640 جبس المعمار 635 جبس القومية 515

اسعار الطوب اليوم في مصر

المنتج السعر بالجنيه للألف طوبة الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم 4746 الرملي الخفيف 60×20×20 سم 550 الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم 3729 الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم 630 الطوب الطفلي 25×12×6.5 سم 495 الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سم 918 الرملي الوردي 25×12×6 سم 839