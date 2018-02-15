اسعار مواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد لأسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم, شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً جديداً لليوم الخامس على التوالى، وذلك نتيجة للإقبال عليه خلال الفترة القليلة الماضية رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق المصرية.
بينما استقرت أسعار الحديد والطوب الاسمنتى والطفلى وأسعار الجبس، وتختلف اسعار الاسمنت والحديد من محافظة لأخرى وذلك حسب تكلفة النقل، ونستعرض مع حضراتكم جداول بكافة اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء خلال تعاملات اليوم.
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اسعار الاسمنت اليوم في مصر
|اسم المنتج
|جنيه مصرى
|العربية للأسمنت المسلح
|868
|اسمنت بورتلاند طرة
|868
|القومية للأسمنت الفاخر
|863
|اسمنت سيناء
|820
|مصر للأسمنت «قنا»
|838
|العربية للأسمنت «النصر»
|838
|اسمنت السويدى
|868
|اسمنت القومية «التوفير»
|640
|اسمنت حلوان «الواحة»
|648
اسعار الحديد اليوم في مصر
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|المنتج
|السعر ( ألف جنيه)
|حديد عز
|12.100
|حديد بشاي
|12.070
|المصريين
|11.900
|الجيوشى
|11.800
|مصر ستيل
|11.800
|العتال
|12000
|المراكبي
|11.900
|عطية
|12000
|العشري
|11.800
اسعار الجبس اليوم في مصر
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|المنتج
|السعر (بالجنيه)
|جبس سيناء
|695
|جبس البلاح
|600
|جبس السويس
|500
|جبس الدولية
|640
|جبس المعمار
|635
|جبس القومية
|515
اسعار الطوب اليوم في مصر
|المنتج
|السعر بالجنيه للألف طوبة
|الأسمنتي المفرغ
40×20×20 سم
|4746
|الرملي الخفيف
60×20×20 سم
|550
|الأسمنتي المفرغ
40×20×12 سم
|3729
|الأسمنتي المصمت
25×12.5×6 سم
|630
|الطوب الطفلي
25×12×6.5 سم
|495
|الطوب الطفلي المثقب
25×12×13 سم
|918
|الرملي الوردي
25×12×6 سم
|839
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