اسعار مواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد لأسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

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اسعار مواد البناء اليوم.. ارتفاع جديد لأسعار الأسمنت في الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

اسعار الحديد والاسمنت اليوم, شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً جديداً لليوم الخامس على التوالى، وذلك نتيجة للإقبال عليه خلال الفترة القليلة الماضية رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق المصرية.

بينما استقرت أسعار الحديد والطوب الاسمنتى والطفلى وأسعار الجبس، وتختلف اسعار الاسمنت والحديد من محافظة لأخرى وذلك حسب تكلفة النقل، ونستعرض مع حضراتكم جداول بكافة اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء خلال تعاملات اليوم.

اسعار الاسمنت اليوم في مصر

اسم المنتججنيه مصرى
العربية للأسمنت المسلح868
اسمنت بورتلاند طرة868
القومية للأسمنت الفاخر863
اسمنت سيناء820
مصر للأسمنت «قنا»838
العربية للأسمنت «النصر»838
اسمنت السويدى868
اسمنت القومية «التوفير»640
اسمنت حلوان «الواحة»648

اسعار الحديد اليوم في مصر

المنتجالسعر  ( ألف جنيه)
حديد عز12.100
حديد بشاي12.070
المصريين11.900
الجيوشى11.800
مصر ستيل11.800
العتال12000
المراكبي11.900
عطية12000
العشري11.800

اسعار الجبس اليوم في مصر

المنتجالسعر (بالجنيه)
جبس سيناء695
جبس البلاح600
جبس السويس500
جبس الدولية640
جبس المعمار635
جبس القومية515

اسعار الطوب اليوم في مصر

المنتجالسعر  بالجنيه للألف طوبة
الأسمنتي المفرغ

40×20×20 سم

4746
الرملي الخفيف

60×20×20 سم

550
الأسمنتي المفرغ

40×20×12 سم

3729
الأسمنتي المصمت

25×12.5×6 سم

630
الطوب الطفلي

25×12×6.5 سم

495
الطوب الطفلي المثقب

25×12×13 سم

918
الرملي الوردي

25×12×6 سم

839