الريبل تتشارك مع البنك المركزي السعودي لربط البنوك عن طريق تقنية البلوكشين

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قامت شركة التكنولوجيا المالية “الريبل” بتوقيع عقد شراكة جديد مع البنك المركزي السعودي، وذلك لعمل تجربة للمدفوعات الفورية عبر الحدود، وذلك عن طريق استخدام البلوك شين عبر البنوك المحلية في المنطقة.

حيث عقد البنك المركزي السعودي، وسلطة النقد العربي السعودي اتفاقية مع شركة “الريبل” حني يتم إطلاق تجربة البلوكشين والتي سوف تستخدم عن طريق البنوك الإقليمية المشاركة للبلوكشين الخاصة بشركة الريبل، وهذا البرنامج التجريبي سوف يتيح استخدام برنامج “Xcurrent”وهذا البرنامج من شأنه أن يتتبع عملية المدفوعات ومن بدايتها إلى نهايتها، ومتابعة المستحقات الفورية في جميع دول العالم.

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ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه والذي سوف يتمكن من الوصول إلى 100 مؤسسة مالية، بمشاركة البنك المركزي السعودي، مع البنوك الأخرى ومواقع خدمات الدفع الفوري، على شبكة البلوكشين والتي تتبع شركة الريبل.

وأكد “ديبل راو” والذي يشغل منصب رئيس ابتكار البنية التحتية العالمية، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى بكل جهدها أن تقوم بتوفير الموارد الأساسية للبنوك المحلية والتي تريد أن تمكن المدفوعات الفورية أن تقوم بإستخدام برنامج البلوكيشين المبتكر من شركة الريبل.

وسوف يُعلن عن شركة الريبل خلال الأيام المقبلة، على الجولات الدولية الإماراتية “UAE Exchange”، وتعد الشركة الأكبر في عمليات تحويل الأموال ومن أهم مشغلي النقد الأجنبي عبر الشرق الأوسط، وباتت جزء من شركة “Ripple Net” ومقرها هونغ كونغ، وذلك حتى يتم تمكين المدفوعات من الحدود إلى الأسواق الصينية.