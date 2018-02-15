“المركزي السعودي” يعقد اتفاقية مع “الريبل” لربط البنوك المحلية بتقنية البلوكشين

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة التكنولوجيا المالية “الريبل” بعقد شراكة مع البنك المركزي السعودي من أجل العمل على تجربة المدفوعات الفورية عبر الحدود عن طريق استخدام تقنية “البلوكشين” بين البنوك المحلية السعودية.

وقد عقدت “سلطة النقد العربي السعودي “البنك المركزي السعودي” اتفاقية اقتصادية مع شركة التكنولوجيا المالية “الريبل” من أجل إطلاق تجربة البلوكشين داخل أسواق الصرافة السعودية على أن تبدأ البنوك الإقليمية في المشاركة في البلوكشين الخاص بشركة الريبل للمدفوعات الفورية والدولية، وسوف يعمل هذا البرنامج على إتاحة البرنامج التجريبي للبنوك من أجل التعامل باستخدام برنامج XCurrrnt، والذي يعد برنامج بلوكشين تم إدراجه من قبل شركة الريبل.

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وتضمنت الاتفاقية بين البنك المركزي السعودي وبين شركة الريبل والذي يعد المشروع الأول من نوعه الذي يتم عقده مع البنك المركزي السعودي من أجل إمكانية الوصول على أكثر من مائة مؤسسة مالية، وبنوك مصرفية لمقدمي خدمات الدفع وغيرهم عن طريق شبكة البلوكشين Ripple Net التابعة لشركة الريبل.

وأعلنت شركة الريبل على ضرورة أن يقوم البنك المركزي السعودي بتقديم إدارة البرامج والتدريب إلى البنوك المصرفية العاملة في السوق السعودي المالي، وأكدت شركة الربيل على مساعي البنك المركزي السعودي الصاعدة في العمل على تبني تكنولوجيا البلوكشين.

وأعلن رئيس ابتكار البنية التحتية العالمية “ديبل راو” قائلاً “تقود مؤسسة النقد العربي السعودي الجهود كأول بنك مركزي يوفر الموارد للبنوك المحلية التي ترغب في تمكين المدفوعات الفورية باستخدام حلول البلوكشين المبتكرة لشركة الريبل”.

وأكدت ريبل داو على أن الجهود التي يقوم بها البنك المركزي السعودي خلال الفترة الحالية تدل على استفادة عملاء التجزئة في البنوك المصرفية السعودية والتي سوف تشهد معاملات تمتاز بالوضوح والشفافية بأقل تكلفة وأسرع في الوقت إذا ما تم مقارنتها بأساليب الدفع التقليدية.

وأكد ديبل راو قائلاً ” إن البنوك المركزية في أنحاء العالم تتجه إلى تكنولوجيا البلوكشين اعترافاً بإمكانية تحويل المدفوعات عبر الحدود مما يؤدى إلى انخفاض الحواجز أمام التجارة والتداول لكل من الشركات والمستهلكين”.

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