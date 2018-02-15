البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري

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قامت الجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، فى اجتماعها الذي تم عقده منذ قليل، بإتخاذ قرار خفض سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة تصل إلى حوالي 1% وبذلك تصل اسعار العائد إلى حوالي 17.75% على الإيداع، وتصل إلى 18.75% على الإقراض، وبذلك يصل سعر العائد إلى 18.25% على الائتمان والخصم وأيضا على سعر العملية الرئيسية في البنك المركزى.

وقد اوضحت اللجنة أن هذا القرار قد تم الاتفاق عليه بسبب التراجع الملحوظ الذي ظهر فى معدلات التضخم وأيضا بسبب التأثير الإيجابى الذي حدث نتيجة لسياسة التقييد النقدى التى قام البنك باتباعها ، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” فى نوفمبر 2016.

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