البنك المركزي: ارتفاع استثمار أذون الخزانة من قبل البنوك في مصر

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استحوذت الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية على جزء كبير من سيولة البنوك خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت معدلات العمالة في السوق المحلية وزاد الطلب الحكومي لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وتتطلع البنوك إلى زيادة حجم فرص التمويل في السوق لتقليل استثماراتها في أذون الخزانة وتمويل المشاريع التنموية.

فقد أعلن البنك المركزي قبل أيام ارتفاع إجمالي أذون الخزينة القائمة إلى 1.105 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقارنة مع 1.031 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وشكل القطاع المصرفي 57.5٪ من إجمالي الأسهم القائمة بنهاية العام الماضي من نوفمبر، بقيمة 636.766 مليار جنيه.

وانخفضت استثمارات المصارف المتخصصة بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 11.578 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت استثمارات فروع البنوك الأجنبية بنسبة 5.4٪ لتصل إلى 21.218 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات المصارف الخاصة بنسبة 3٪ لتصل إلى 252.066 مليار جنيه. وارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام بنسبة 23.4٪ لتصل إلى 351.904 مليار جنيه.

وقد تراجع استثمارات 9 بنوك في أذون الخزينة الحكومية بقيادة بنك فيصل الإسلامي الذي خفض استثماراته من 14.49 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 10.585 مليار في سبتمبر 2017 بانخفاض 26.95 في المئة.

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تلاه بنك الكويت الوطني الذي خفض استثماراته بنسبة 26.23٪ ليصل إلى 1.555 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2017 مقابل 2.108 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. بنك قناة السويس الذي سجل تراجعا بنسبة 24.22٪ لتبلغ 6.645 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

في الوقت نفسه، أصدر بنك مصر إيران قائمة البنوك التي زادت استثماراتها في أذون الخزانة. وارتفعت بنسبة 68.11٪ لتصل إلى 5.514 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة ب 3.28 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وجاء بنك الإسكان والتنمية في المركز الثاني بارتفاع قدره 43٪ ليسجل 12.549 مليار جنيه مقابل 8.728 مليار.

وجاء البنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة ليبلغ 54.95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 39.177 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بارتفاع نسبته 40.26٪.

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