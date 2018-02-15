“المالية” تعلن عن بشرى سارة لجميع العاملين بالقطاع العام بزيادة مالية جديدة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب وزير المالية “محمد معيط” على الزيادة الجديدة المقرر إدراجها على أجور ورواتب جميع العاملين القطاع الحكومي بالدولة المصرية ومنهم أعضاء هيئة التدريس والمعلمين، وكذلك أصحاب المعاشات، وقد تم إدراك تلك الزيادة على الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية والتي تشرف عليها وزارة المالية.

وأكد محمد معيط على أن وزارة المالية المصرية لديها مهلة تصل إلى خمسين يوماً من أجل العمل على تسليم الموازنة العامة للدولة المصرية وأن هناك مشاورات تتم في الفترة الحالية حول نسبة الزيادة المقرر إدراجها على رواتب موظفي القطاع الحكومي.

Advertisements

وجاء تصريحات نائب وزير المالية المصري عبر مكالمة هاتفية له من خلال مساء “مساء دريم” والذي يتم تقديمه من قبل الإعلامية “منى فاروق” ويبث على قناة دريم الفضائية، حيث أكد محمد معيط على أن الحكومة المصرية تضع مصلحة المواطن البسيط وخصوصاً موظفي الدولة المصرية نصب أعينها، وتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق ذلك من أجل العمل على تحسين أوضاع موظفي الدول المصرية والعمل على زيادة أجورهم ودخلهم الشهري بما يتناسب مع معدلات التضخم الاقتصادي الحالية والعمل على زيادة الأسعار ومواجهة حالة الغلاء الحالية والذي تشهده الأسواق المصرية خلال الفترة الراهنة.

أوضح نائب وزير المالية أن الزيادة الجديدة التي من المقرر أن يتم إدراجها على رواتب وأجور موظفي القطاع الحكومي تتطلب من وزارة المالية العمل على إعداد العديد من الدراسات من أجل أن تكون زيادة جديدة متناسبة إلى حد كبير من الموازنة العامة للدولة المصرية في حدود الإمكانات الاقتصادية المتاحة.

وأشار نائب وزير المالية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المتخصصة والمعنية بهذا الأمر قبل أن يتم تحديد نسبة الزيادة حتى يتم عرضها على البرلمان المصري لتخرج بالشكل المناسب والملائم لجميع الأطراف.

أقرا المزيد “المركزي” يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%