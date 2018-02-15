البنك الأهلي وبنك مصر يجمعون 590 مليار جنيه سيولة بعد إلغاء شهادة الـ 20%

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حصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على سيولة تقدر بحوالي 590 مليار جنيه من خلال شهادة الـ 20% التي ألغيت قبل قليل في أول رد فعل على قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض الفائدة بنسبة 1٪ من الودائع والإقراض،وصرح نائب رئيس بنك مصر عاطف المغربي أن النتيجة النهائية للشهادة في مصرفه بلغت 190 مليار جنيه مشيرا إلى أن البنك قدم شهادة بديلة بنسبة 17 في المئة عن سنة واحدة.

إن قرار لجنة السياسة النقدية يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، التي يقودها الانخفاض الحاد في التضخم، حيث وصلت إلى 17٪ في نهاية يناير مقابل 35٪ قبل بضعة أشهر، أعلن البنك الأهلي المصري في بيان له يوم الخميس أنه حقق شهادة بنسبة 20٪ بقيمة 400 مليار جنيه، مؤكدا أن أصحابه لا يزالون يتمتعون بعوائدهم كما هي حتى نهاية فترة الاستحقاق.

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