“بيتكوين” ترتفع عن حاجز 10 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس

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تابع موقع مصر 365 صعود العملة الرقمية الإلكترونية “بيتكوين” للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين فوق مستوى عشرة آلاف دولار أمريكي خلال نهاية التعاملات المالية بسبب عودة المستثمرين من جديد للإقبال على شراء العملات الرقمية الإلكترونية الأكثر شهرة في العالم بعد أن انخفضت التعاملات المالية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة مئوية سجلت حوالي سبعين في المئة وهي يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي تم تسجيله خلال شهر ديسمبر 2017.

وقد ارتفع تعاملات عملة البيتكوين خلال تعاملات “بورصة بتستامب” القائمة في لوكسمبورج إلى 10149 دولار أمريكي لترتفع حوالي سبعة في المئة عن مستواها خلال بداية جلسة التعاملات.

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وقد بدأت عملة البيتكوين تعاملاتها المالية خلال العام الجديد 2018 بالتراجع وسط قيام مجموعة من البنوك المركزي التابعة للعديد من الدول بإطلاق تحذيرات من التعامل بالبيتكوين التي لا تخضع لأي جهة رقابية إلى جانب زيادة المخاطرة بها بسبب تذبذب أدائها المالي وهو ما دفع العملة إلى التراجع بعد أن تجاوزت الأربعة عشر ألف دولار أمريكي خلال فترة وجيزة خلال شهر يناير لعام 2018.

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