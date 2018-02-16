الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات لكنه يتجه لأسوأ اسبوع منذ 9 اشهر

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أظهر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاع ملحوظ أمام سلة من العملات، وبالتالي يكون الدولار قد ارتفع من أدنى مستوى له خلال ثلاثة سنوات، إلا أن الاتجاه الحالي للدولار يجبره على تكبد أكبر خسارة له خلال التسعة أشهر الماضية.

الجدير بالذكر أن سقوط الدولار الأمريكي بهذا الشكل قد تسبب في انعدام الثقة لدى المستثمرين تجاه أي من إجراءات الدعم التي من الممكن أن يتم اتخاذها من قبل المسؤولين تجاه عوائد السندات، وذلك وفقا للتقارير التي نشرتها وكالة رويترز اليوم.

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الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات التي قد طرأت على قيمة الدولار الأمريكي خلال تعاملات العام الجاري قد جاءت نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة، والتي قد ذكرتها وكالة رويترز في التصريحات التي قامت بنشرها.

وكان من بين تلك العوامل الاستيراتيجية التي من الممكن أن تتبعها واشنطن، والتي تهدف من خلالها إحداث تآكل ملحوظ في عائد العملة وبالتالي خفض الدولار الأمريكي، هذا في نفس الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى باتباع سياسة تقليص العملة.

هذا وقد ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 0.3%، وقد حدث هذا في نفس اليوم الذي تراجع فيه قيمة العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، حيث سجل العائد دون المستوى بعد التراجع اليوم، فوصل إلى مستوى 2.9%.

هذا بجانب قيمة التراجع الذي سجله اليورو اليوم، حيث وصلت قيمته بعد الانخفاض اليوم إلى نحو 1.25 دولار، وذلك بعد أن وصل اليورو خلال تعاملات الفترة الماضية إلى أعلى مستوى له خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن مؤشر الدولار يشير اليوم إلى انخفاض بقيمة 1.8%، وذلك خلال الأسبوع، والذي يعتبر أكبر قيمة انخفاضات مرّ بها الدولار على مدار أسبوع منذ يونيو الماضي 2017.

وخلال جلسة اليوم، تداول المستثمرين الدولار بعد الارتفاع الذ سجله بقيمة 0.2%، وصولا إلى مستوى 106.28 ين، هذا بعد الانخفاضات السابقة التي مرّ بها الدولار الأمريكي، حيث وصل الدولار خلال الفترة الماضية إلى 105.545 ين، وكان هذا هو أدنىى مستوى حققه الدولار خلال فترة ال15 شهر الماضية.

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