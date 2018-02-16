شهادة جديدة بفائدة 15% يُصرف عائدها شهريا يعلن عنها بنك القاهرة

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أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ” طارق فايد” اليوم خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها لموقع مصر 365، أن بنك القاهرة قد أصدر قرار جديد بخصوص شهادات الإدخار، حيث سيقوم البنك بإصدار شهادة إدخار جديد يُصرف عائدها شهريا بقيمة 15%.

وأضاف فايد خلال التصريحات أن أجل الشهادة يصل إلى ثلاثة سنوات، وسيقوم البنك بإتاحة الشهادة الجديدة بدءا من يوم الأحد القادم للعملاء.

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هذا ومن المقرر أن يتم عمل دراسة على مصير فائدة الأوعية الإدخارية، وسيكون هذا خلال الأسبوع القادم من خلال إجتماع لجنة الأصول والخصوم، ومن المقرر أن يتم تحديد المصير بناء على القرارات الأخيرة التي قد أعلنت عنها لجنة السياسات النقدية.

الجدير بالذكر أن تلك القرارات الجديدة قد جاءت بعد قرار المركزي الأخير، والذي تم الإعلان عنه بالأمس، حيث قرر المركزي خفض قيمة الفائدة بنحو 1%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، وبالتالي أصبح سعر الفائدة بعد القرار الجديد يتراوح ما بين 17.75% بالنسبة للإيداع و 18.75% بالنسبة لحالة الإقراض.

هذا وقد جاء قرار خفض قيمة الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية وفقا لتوقعات الكثير من الخبراء الاقتصاديين، وذلك بعد الاستقرار الملحوظ الذي ظهر على معدلات التضخم في البلاد، والتي كانت السبب الرئيسي وراء رفع البنك المركزي قيمة الفائدة.

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