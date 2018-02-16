معدل نمو الأجور يرتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 بنسبة 6%

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شهد النصف الأول من العام المالي 2018/2017 ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الأجور، حيث بلغ معدل النمو خلال تلك الفترة نحو 6%، وبالتالي ارتفعت قيمة معدل النمو خلال تلك الفترة لتصل إلى 114 مليار جنيه مصري.

كما أعلنت الاحصائيات كذلك أن أعداد العاملين في الأجهزة المختلفة للدولة من الموظفين قد وصلت إلى نحو 7 ملايين موظف، وذلك بالنسبة لجميع القطاعات الحكومية المختلفة.

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كما وتعمل وزارة المالية حاليا على زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وذلك من خلال الخطة التي تعد لها الوزارة حاليا، حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإجراء على مواكبة الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات في السوق، هذا بجانب اتجاه الوزارة خلال الفترة القادمة لزيادة المعاشات، وذلك أيضا بسبب ارتفاع الأسعار.

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