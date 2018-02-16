كيلو الدواجن البيضاء يسجل اليوم 26 جنيه والرومي 45 جنيه

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شهدت سوق الدواجن البيضاء والبيض خلال تعاملات اليوم استقرار واضح، وذلك بالنسبة لأسعار البيع والشراء، هذا بالنسبة للتعاملات التي تمت اليوم، سواء كانت في الأسواق مع المستهلك أو في المزارع.

وقد أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور “عبد العزيز السيد” اليوم خلال مجموعة من التصريحات، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قد تراوح اليوم ما بين 21 وحتى 22 جنيه، بينما يصل سعر الكيلو خلال التعاملات في السوق وذلك بالنسبة لليوم إلى نحو 26 جنيه.

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وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أيضا خلال التصريحات التي قام بها، أن سعر كرتونة البيض قد سجل اليوم خلال التعاملات داخل المزارع ما بين 37 وحتى 38 جنيه، بينما وصل سعر الكرتونة خلال التعاملات في السوق إلى ما بين 41 وحتى 42 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الكتكوت، فقد سجل اليوم ما بين 4 و 6 جنيه، بينما كان المتوسط بالنسبة لسعر الكتكوت نحو 3.50 جنيه، وأشار أيضا إلى السعر الرومي خلال التصريحات، معلنا أنه قد سجل اليوم 45 جنيه.

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