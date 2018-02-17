“الأهلي” يعلن عن استمرار عوائد الشهادات البلاتينية الـ20% لعملائها فقط

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك الأهلي المصري عن استمرار عائد “الشهادات البلاتينية” ذات العائد عشرين في المئة ذات المدة ثمانية عشر شهراً، على خلفية القرار الصادر من “البنك المركزي المصري” الهادف إلى خفض أسعار العائد على الإقراض والإيداع بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة يوم الخميس السابق.

وبعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة واحد في المئة لتصبح القيمة على الإيداع 17,75% وعلى الإقراض 18,75%.

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وعلى خليفة إعلان البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة أعلن البنك الأهلي المصري إيقاف الشهادات البلاتينية والتي قام البنك بطرحها خلال الفترة السابقة، وأضاف البنك أنه اعتباراً من الغد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري سوف يتم طرح شهادة ادخارية جديدة.

أوضح البنك الأهلي المصري أن الشهادة الادخارية الجديدة التي من المقرر أن يبدأ طرحها اليوم لجميع عملاء البنك تكون مدتها سنة كاملة “اثنى عشر شهراً فقط” دورية بعوائد ربع سنوية، ويصل العائد السنوي للشهادة الجديدة قيمة سبعة عشر في المئة.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إيقاف طرح “الشهادات البلاتينية” ذات العائد السنوي الذي يصل إلى عشرين في المئة على مدار ثمانية عشر شهراً اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، والتي بلغ رصيدها ما يقارب من أربعمائة مليار جنيه مصري.

أوضحت البنك الأهلي المصري أن عملاء البنك من أصحاب الشهادات البلاتينية سوف يتمتعون بها إلى تاريخ الاستحقاق تبعاً لاستحقاق الشهادة ليتم إضافة قيمتها فيما بعد إلى حساباتهم الجارية أو الادخارية في البنك عند تاريخ استحقاقها.

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