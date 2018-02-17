بيان عاجل عن آثار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك

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رفع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طارق حسانين بيان عاجل إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير المالية الدكتور عمرو عبد العزيز الجارحي بشأن آثار قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنوك وإلغاء إصدار بعض الشهادات.

وأوضح حسانين في البيان الصادر أن الرأي العام المصري يحتاج إلى تفسير وشرح مفصل من الحكومة بشأن أسباب إصدار البنك المركزي ذلك القرار وتوضيح العلاقة بينه وبين الحالة الاقتصادية ومدخرات المواطنين في البنوك وتأثير ذلك على الادخار العائلي مضيفا أن السياسات الائتمانية والنقدية في حاجة إلى مناقشتها داخل القبة البرلمانية.

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والجدير بالإشارة أن لجنة السياسة النقدية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أصدرت قرار بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 18.75% و19.75% إلى 17,75% و18.75% بينما يصبح سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 19.25% إلى 18.25% وسعر الخصم والائتمان من 19.25% إلى 18.25%.

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