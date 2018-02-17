“مسؤول بغرفة السياحة” أسعار العمرة والحج ترتفع خلال 2018 بنسبة 30%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان عضو غرفة شركات السياحية “باسل السيسي” عن ارتفاع أسعار العمرة بنسبة مئوية تصل إلى 30% خلال العام الحالي 2018، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

وأعلن باسل السيسي أنه من المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار العمرة خلال العام الجاري 2018 بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين الخطوط المصرية الجوية والخطوط الجوية السعودية بزيادة تبلغ ألف جنيه مصري، وقد بدأت المملكة العربية السعودية في القيام بتطبيق قيمة الضريبة المضافة منذ بداية العام الجاري بواقع خمسة في المئة.

Advertisements

وأكد باسل السيسي أن المملكة العربية السعودية قد قامت بفرض قيمة 2000 ريال سعودي على كل زائر إلى أراضيها من أجل أداء فريضة الحج أو العمرة، وسوف تؤدي ذلك إلى مزيد من الركود في سوق العمرة والحج بجمهورية مصر العربية بسبب الظروف الاقتصادي التي يعيشها المواطن المصري خلال الفترة الراهنة.

أوضح باسل السيسي أن الرسوم الجديد لأداء فريضة الحج أو أداء العمرة سوف تكون خارج البرنامج السياحي، وأوضح أن سعر البرنامج الاقتصادي للطيران سوف تصل إلى ما يقارب من ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، أما بالنسبة إلى النقل البري فقد تسجل عشرة ألاف جنيه مصري.

وأضاف باسل السيسي إلى أن المملكة العربية السعودية لم تزود حتى الوقت الراهن فروع شركة “تسهيل” والتي تعد الشركة المسؤولة عن إجراءات الاستقدام وكذلك الزيارات إلى المملكة العربية السعودية في الدول المصرية من أجل إجراء تطبيق “البصمة الإلكترونية” إلى جميع الراغبين في أداء العمرة أو فريضة الحج لهذا العام 2018، كما أعلنت المملكة عن ضوابط جديدة منظمة للراغبين في أداء العمرة والحج، مما سوف يعمل على مواجهة مزيد من الصعوبات على المعتمرين المصريين.

أقرا المزيد بريطانيا تتعرض لأقوى زلزال منذ 10 سنوات مضت بقوة 4,4 درجة