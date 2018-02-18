كيف تصبح مليونير فى خطوات بسيطة؟.. نصائح من أثرياء العالم

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يحلم الكثير منا بأن يصبح مليونير ويحقق ما يتمناه في أي وقت، وأنت عزيزي القارئ لديك هذا الحلم أيضاً، فنحن جميعنا نحلم بالكثير من الأموال حتى نحقق كل أمانينا وطموحاتنا، ولكن سؤال يطرح نفسه هل نحن نتبع الخطوات التي تجعلنا مليونيرات في هذا العالم؟.

وحتى تصبح مليونيراً يجب عليك فعل خطوات مهمة حتى تحقق هذا الحلم البعيد، والقريب إذا ما اتخذت هذا القرار الصائب، وعليك أولاً ألا تنظر إلى الأشخاص الذين ورثوا أموالاً عن أبائهم أو أقاربهم، ولكن أنظر إلى الأشخاص الذين بنوا أنفسهم بأنفسهم.

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البعض منا عندما يتقاضى راتبه الشخصى يدخر منه بعض الأموال، بعد ما يسدد النفقات الخاصة، بينما الأشخاص الأثرياء لا يفعلون هذا الأمر أبداً.

فعند استلام راتبك فعليك وضع نسبة محددة للإستثمارات الخاصة بك وانفق ما يتبقي، ولا تدخر ما يتبقى منك بعد الإنفاق، وعليك أن تنفق ما يتبقى منك بعد الإدخار.

ادخر أموالك مثلما يفعل الأغنياء.

توخي الحذر الشديد من النفقات الصغيرة، لأنك تراها صغيرة ولكنها تأكل الأموال الكثيرة، ودائماً لا نحسب النفقات الصغيرة لكونها الصغير، ولكنها في النهاية تأخذ منك الكثير دون أن تدري.

حاول أن تقتصد وتقلل من الإنفاق، وحتى لو كان لديك الكثير من الأموال فهذا لا يعطيك الحق في أن تبذر .

حاول أن تركز على مستقبلك فقط، وضع خطة أمام عيناك حتى ترى ما تنجزه من بين الحين والآخر، وكما قال “تينيسي وليامز” ” يمكنك أن تكون شاب دون المال، ولكن لا يمكنك أن تكون عجوز بدونه.

لا تبالي من الأشخاص الذين يشترون أشياءاً كثيرة وهم ليسوا بحاجة إليها، ولكن أنظر إلى نفسك وإلى ما تحتاجه فقط.”سوزي أورمان”.

عليك أن تحدد ما تريده جيداً، حتى إذا كنت لا تخطط ميزانيتك المالية، وقال “جون سي ماكسويل” “الميزانية هي معرفة أين تذهب، بدلا من التساؤل أين ذهبت”.

عليك أن تفعل كل ما يفعله الأثرياء، فهم يعملون أكثر من الأشخاص العاديين، واسعي جيداً حتى تزيد من دخلك، وقم ب إدخار جزء كبير منه واستثمره عند وضع الخطة الجيدة التي تستطيع من خلالها بدء مستقبلك، أنا أحب الأعمال والحقيقة هي أنني أدخر أكثر بكثير مما أنفق،أنا أستثمر، وأخطط للمستقبل، ولدي حدس مميز للفرص وأعمل بجد أكثر مما يتوقع أي شخص” صوفيا فيرجارا.

وعليك أن تدخر جزء كبير من راتبك، وهذا الأمر سوف يضمن لك عدم نفاذ أموالك في أي وقت، “ادخر الثلث، وعش ب الثلث، و عليك أن تتصدق بالثلث” – أنجلينا جولي.

“لماذا يجب أن تدفع أكثر مقابل شيء يدفع الآخرون مبلغ أقل مقابلة ؟” – سارة ميشيل جيلر.، فالأشخاص الأثرياء يفضلون أن يحصلوا على أعلى قيمة ولكن بأقل سعر وذلك من خلال الخصومات في جميع المتاجر والأسواق.

لا تتجاهل أبداً المبالغ الصغيرة، ولكن في الحقيقة أن هذه المبالغ الصغيرة من المؤكد أن تدهشك ب نتائجها، وعليك أن تستثمر مدخراتك.

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