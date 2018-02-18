النقد الدولي: اليونان تخضع للإشراف بعد خروجها من الإنقاذ المالي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “كريستين لاجارد” رئيسة صندوق النقد الدولي عن احتمالية أن تظل الدولة اليونانية خاضعة لنوع من الأشراف الخارجي بالرغم من خروجها من “برنامج الإنقاذ المالي” في شهر أغسطس السابق لعام 2017.

وأعلنت كريستين لاجارد تبعاً لما تم نشره عبر صحيفة “جريك ريبورتر” اليونانية أن “الدائنين” لديهم تطلع من أجل مراقبة الدولة اليونانية بعد ضخهم العديد من الأموال في تلك البلاد التي تعرض لأزمة مالية.

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وقد اضطرت الدولة اليونانية إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل الوفاء بمتطلبات الدائنين قبل العمل على تقديم الدعم الأساسي المالي إلى أثينا.

وأكد بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية خلال الثامن من شهر فبراير الجاري لعام 2018 إن الإشراف الأجنبي على اقتصاد دولة اليونان سوف يستمر على الأرجح، حتى بعد أن تعود اليونان إلى الأسواق الدولية.

وأعلن بيير موسكوفيتشي قائلاً “إنه مع استمرار تطبيق العديد من التزامات البرنامج لفترة طويلة بعد انتهائه، فإن هناك حاجة أيضا إلى شكل مناسب من الإشراف بعد البرنامج”.

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