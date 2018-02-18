الصين تحذر الولايات المتحدة من فرض العقوبات الإقتصادية

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حذرت الصين اليوم السبت من انها ستتخذ اجراءات لحماية مصالحها اذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية شديدة على صادراتها من الصلب والالومنيوم، وصت وزارة التجارة الامريكية يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية ثقيلة على الصين والدول الاخرى لمواجهة وفرة الصلب والالمنيوم على المستوى العالمى، وتقدم سلسلة من الخيارات الممكنة فى تقرير للرئيس الامريكى دونالد ترامب.

تعد هذه الخطوة فرصة لرامب لدعم سياسته التجارية تحت شعار “امريكا اولا” حيث من المتوقع ان يتخذ قرارا بشأن هذه الاجراءات فى الشهر القادم، ولكنه يثير المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين اكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم، وقال وانغ هيغون المسؤول بوزارة التجارة الصينية “اذا كان القرار النهائى للولايات المتحدة يؤثر على مصالح الصين، سنتخذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقنا”.

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واشار التقرير الى مخاوف من زيادة انتاج الصين من الامن والدفاع الوطنى. الا ان وانغ قال ان نتائج تحقيقات وزارة التجارة “لا اساس لها ولا تتفق مع الواقع”، واضاف ان واشنطن “يجب الا تتخذ اجراءات تقييدية بحجة الامن القومي، في معادلة غامضة يمكن ان تؤدي بسهولة الى انتهاكات”، تنتج الصين حوالى نصف الصلب العالمى، ولكن 2 فى المائة فقط من الصلب الذى تستورده الولايات المتحدة.

وتصر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى على ان انتاج الصين المفرط تلقى دعما كبيرا من الدولة التى تسببت فى خفض الاسعار العالمى مما اثر سلبا على انتاجها المحلى، اتهم ترامب بكين اليوم بتدمير صناعات الألمنيوم والصلب، قائلا انها تبحث “جميع الخيارات”.

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