“الدوحة” تعلن عن بيع حصتها في “بنك قطر الوطني” بمصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان بنك قطر الوطني والذي يعد أكبر بنك في الدولة القطرية ومملوك بالكامل إلى الحكومة القطرية أنه قد أمر بتكليف “شركة سي آي كابيتال” بجمهورية مصر العربية التي تعمل كمستشار مالي حصري الخاص بالإجراءات اللازمة من أجل العمل على بيع ما يقارب من نسبة 1,2% من حصتها في “مجموعة بنك قطر الوطني الأهلي” القائمة في الدولة المصرية.

وأوضح بنك قطر الوطني في بيان صادر عن “سوق المال القطري” اليوم الموافق الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن بيع حصة المجموعة بعد عملية بيعها سوف يصل إلى نسبة مئوية تصل إلى 95%.

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وأعلن بنك قطر الوطني إلى أن الإجراءات سوف تتم بما يتوافق مع متطلبات “سوق المال المصري” والهيئات الرقابية الأخرى العاملة في مجال الأسهم الحرة للتداول.

ويجدر هنا الإشارة أن حصة “مجموعة بنك قطر الوطني” الحالية في “قطر الوطني الأهلي تبلغ حوالي 97,12%، وقد انخفض بشكل حاد لجميع الأصول المالية المحلية للبنوك العاملة في الدولة القطرية بسبب شح السيولة المالية إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني القطري تبعاً للتقارير والإحصاءات الرسمية.

وقد أعلنت البيانات الاقتصادية التي أصدرها البنك المركزي القطري عن تراجع الأصول المالية بنسبة مئوية تصل إلى 12% منذ بداية مقاطعة الدول الخليجية العربية لدولة قطر بسبب دعمها للإرهاب خلال شهر يونيو السابق لعام 2017 حتى شهر يناير الجاري لعام 2018، مما يدل على ضعف الجهاز المصرفي في الدولة القطرية.

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