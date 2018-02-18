البيت الأبيض:الهجمات الالكترونية تكلف الولايات المتحدة ما بين 57 مليار و 109 مليارات دولار

Advertisements

قال البيت الابيض يوم الجمعة إن الهجمات الالكترونية تكلف الولايات المتحدة ما بين 57 مليار و 109 مليارات دولار فى عام 2016، محذرا من تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد بشكل عام فى حالة تدهور الوضع، وجاء تحذير البيت الابيض في وثيقة أعدها مستشاريه الاقتصاديون في محاولة لتحديد التأثير الكمي ل “النشاط الضار على الانترنت ضد الكيانات الخاصة أو العامة” مثل تسريب المعلومات أو سرقة الملكية الفكرية والمعلومات المالية والاستراتيجية الحساسة.

ويتعلق أحد أكبر المخاوف المعرب عنها في التقرير بشن هجمات إعلامية على البنية التحتية مثل الطرق السريعة وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات أو السدود، وقال التقرير “اذا كان للمؤسسة جزء اساسى من البنية التحتية فان ذلك قد يسبب هجوما على الشركة” واضاف ان المخاوف من العدوى يمكن ان تتجاوز الهدف الاول.

Advertisements

وأعرب المؤلفون أيضا عن قلقهم بشأن قطاعي الطاقة والمالية، وقال “ان هذين القطاعين مترابطان ويترابطان مع قطاعات اخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانترنت”. واضاف “ان كل ذلك اكثر خطورة من انعكاس محتمل على الاقتصاد برمته فى حالة وقوع هجوم معلوماتى كارثى”، اتهمت بريطانيا اليوم موسكو، وخاصة الجيش الروسى، بالهجوم الالكترونى “نوت-بيتيا” الذى دمر الالاف من اجهزة الكمبيوتر فى جميع انحاء العالم فى يونيو عام 2017. ونفت موسكو الاتهامات. بيد ان البيت الابيض هدد موسكو ب “العواقب الدولية” كجزء من هذه المعلومات.

وبالاضافة الى روسيا، قال البيت الابيض فى تقرير دول اخرى مثل الصين وايران وكوريا الشمالية. وقال خبراء اقتصاديون ان عمليات هذه “الدول التى تملك المال” غالبا ما تشن هجمات متطورة ومحددة الهدف، وقال التقرير ان تهديدات الهجمات السيبرانية تأتي ايضا من “نشطاء الهاكر” والجماعات والمنظمات الاجرامية والشركات المتنافسة، ودعا البيت الابيض الشركات الى تبادل المعلومات حول الهجمات السابقة على نطاق واسع لضمان حماية افضل.

إقرأ ايضا “الدوحة” تعلن عن بيع حصتها في “بنك قطر الوطني” بمصر