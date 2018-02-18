إقبال كبير على معروضات الشركات المصرية بمعرض جلفود 2018 بدبي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات الصادرة عن منار نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية حيث أعلنت أنه لأول مرة قد تم العمل على استحداث نظام “التايم شير” لجميع العارضين في “معرض جلفود 2018 بدبي” من أجل منح فرصة للشركات المصرية التي حرمت من المشاركة، وأوضحت أن هناك إقبال كبير على المعروضات المصرية التي تم عرضها في دبي.

وأوضحت منار نصر أن هناك ثمانين شركة مصري قد عجزت عن المشاركة في “معرض جلفود 2018 بدبي” الذي يعد من أهم المعارض الغذائية في جميع أنحاء العالم وليس من الناحية الإقليمية فقط، وأوضح أنه قد تم تخصيص ثلاثة ساعات ونصف لعدد من الشركات من أجل العمل على منح تلك الشركات المشاركة في فعاليات المعرض خلال أيام المعرض الخمس للعمل على دعم تلك الشركات.

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وأعلنت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي تريكسي لوه ميرماند أن “معرض جلفود 2018” بدبي يعد من أهم المعارض المخصصة للعاملين في قطاع الأعمال والتجارة.

وأوضحت تريكسي لوه ميرماند أن قطاع المأكولات والأغذية في دولة الإمارات والمنطقة تشهد نمو كبير في هذا القطاع مما يتيح فرصة تجارية لجميع الشركات الدولية والشركات الإقليمية إلى جانب الشركات المحلية للمشاركة في فعاليات المعرض.

وأضافت تريكسي لوه ميرماند أم معرض جلفود 2018 القائم في دبي يعد مؤشر متميز في قطاع الأغذية والمأكولات والتي تعد المنصة الأمثل لجميع المتخصصين في تلك الصناعات إلى جانب الباحثين عن فرص من أجل استكشاف إلى سبل العمل الجديدة.

أضافت تريكسي لوه ميرماند إلى أن “منطقة الاكتشاف” تعد من فعاليات معرض جلفود 2018 الجديدة لهذا العام، وحيث تقوم العديد من الشركات العارضة لمنتجاتها المطلقة حديثاً في صالة حصرية وتفاعلية، وتتضمن منطقة الاكتشاف أقسام للمشروبات الساخنة والباردة إلى جانب منتجات الألبان، والدواجن واللحوم والوجبات الخفيفة إلى جانب التوابل والحلويات.

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