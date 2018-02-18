“المالية” تنشئ مراكز لتلقي الإقرارات الضريبية لنقابة الصيادلة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “وزارة المالية المصرية” عن إقامة مصلحة للضرائب لتكون بمثابة مركز لتلقي الإقرارات الضريبية الخاصة لنقابة الصيادلة تكون قائمة في مدينة القاهرة تطبيقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة المالية ونقابة الصيادلة.

أضافت وزارة المالية أن المراكز والمنافذ تأتي في إطار التسهيل والتيسير على المجتمع الضريبي من أجل العمل على تخفيف التزاحم على مأموريات الضرائب على أن يتم تقديم كل مساعدة للممولين على ملء الإقرارات الضريبية والعمل على الإجابة على أي استفسار أو تساؤل.

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وأوضح التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية أن المقدم من الضرائب على وزارة المالية المصرية سوف يعمل على إعداد تعديل تشريعي أمام البرلمان المصري من أجل السماح له بتقديم الإقرارات الضريبية المؤيدة بالحسابات و الدفاتر المنتظمة دون الجداول المرفقة على أن يتم تسليمه خلال مهلة ستين يوماً فقط بعد نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

أشارت وزارة المالية أنه من الإقرار الضريبي إذا لم تسلم عن طريق تلك الجداول في المهلة التي تم تحديدها لذلك سوف نتيح فترة كافية للممولين وكذلك مكاتب المحاسبة من أجل الانتهاء من إعداد تلك الجداول.

أشارت وزارة المالية أنه تم الموافقة على العمل على مدة فترة العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة سنتين، في إطار إجراءات الوزارة للتيسير على الممولين والعمل على إتاحة الفرصة لإنهاء النزاعات المقاومة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، كما تضمن أيضا القانون على منازعات الضرائب العقارية.

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