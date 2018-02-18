محمود منتصر: بنك الاستثمار القومي يعيد هيكلة مساهماتة في 108 شركة

Advertisements

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن البنك يدرس هيكل مساهماته في نحو 108 شركات في مختلف القطاعات استعدادا للخروج من بعضها ضمن خطة جديدة لتعظيم الاستفادة من الأصول.

وأضاف أن الخطة تشمل البحث عن فرص جديدة للمساهمات في الكيانات الناشئة مثل شركة إدارة النفايات الصلبة برأسمال قدره 10 مليارات جنيه أول شركة تعمل في هذا المجال.

Advertisements

ووقع البنك مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي للمساهمة بنسبة 35٪ من رأسمال الشركة، مقابل 20٪ من البنك الأهلي المصري، مثل بنك مصر و 25٪ من المعادى، وهي شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي .

وقد شكلت الدكتورة هالة السعيد للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لجنة لقيادة البنك لمراجعة استثمارات وموجودات البنك بهدف تصفية بعضها ووضع الأسهم في البورصة وهو جزء من الخطة الحكومية.

وتضم اللجنة لبنى هلال ونائب محافظ البنك المركزي محمود منتصر والدكتور خالد سري صيام والخبير القانوني أسامة صالح ووزير الاستثمار السابق وغيرهم. وستنظر اللجنة في جميع الاستثمارات التي يشارك فيها البنك ويعمل على تنويعها.

وخلال الفترة الماضية، أنشأت شركة الاستثمارات الوطنية عددا من الشركات، منها شركة “نا كابيتال”، التي تخطط لضخ 800 مليون جنيه هذا العام، كمساهمة متنوعة في عدة شركات، منها شركة أيادي القابضة.

اقرا ايضا “المالية” تنشئ مراكز لتلقي الإقرارات الضريبية لنقابة الصيادلة