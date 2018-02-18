“النيل لصناعة وإصلاح السيارات” تستهدف أرباح بقيمة 4,6 مليون جنيه خلال 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 عقد “الجمعية العامة لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات” التابعة إلى “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” اجتماع من أجل مناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي الجاري 2018/ 2018 تحت رئاسة رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري اللواء بحري “محمد أحمد إبراهيم يوسف”.

وأعلن “محمد أحمد إبراهيم يوسف” أن شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات تعمل خلال الفترة الراهنة على تقديم خطط استثمارية ومالية تستهدف العمل على استمرار جميع الأنشطة التجارية إلى جانب محطات الخدمات وكذلك أنشطة التصنيع ونشاط الورش الفنية خلال العام القادم 2019.

Advertisements

وأشار محمد أحمد إبراهيم يوسف إنه قد تم مناقشة الموازنة العامة التقديرية لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات من قبل أعضاء الجمعيات العامة للشركة إلى جان بحضور أعضاء ومراقبين الحسابات من “الجهاز المركزي للمحاسبات”، حيث تم اعتماد الموازنة العامة للشركة خلال تلك الاجتماعات مما سيؤدي إلى العمل على تحقيق العديد من التطورات المستهدفة.

وأضاف محمد أحمد إبراهيم يوسف أن التقديرات الأولية لإيرادات “شركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات” بلغت حوالي مائة وسبعة عشر مليون جنيه مقابل واحد وسبعين مليون جنيه مصري خلال العام السابق 2016/ 2017.

أضاف محمد أحمد إبراهيم يوسف أن هناك نسبة نمو في إيرادات “شركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات” بلغت حوالي 64,8%، إلى جانب استهداف الشركة إلى تحقيق قيمة ربحية صافية بمقدار 4,6 مليون جنيه مع نهاية العام الحالي 2018، أي مقابل سبعمائة وخمسين ألف جنيه مصري عن العام السابق بنسبة نمو تقدر بنسبة مئوية تصل إلى 513%.

أقرا المزيد “الصناعة” تعلن عن طرح 28,5 مليون متر من الأراضي الصناعية خلال عامين